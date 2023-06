June 6, 2023 / 07:48 PM IST

ICC – Kohli Poster : మ‌రో కొన్ని గంట‌ల్లో వ‌ర‌ల్డ్ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ ఫైన‌ల్‌(WTC Final 2023)కు తెర‌లేవ‌నుంది. భార‌త్, ఆస్ట్రేలియా జ‌ట్లు ఢీ కొంటున్న ఈ మ్యాచ్ సెంట‌ర్ ఆఫ్ అట్రాక్ష‌న్‌గా ఉండ‌నుంది. ఫైన‌ల్ ఫైట్‌కు కౌంట్‌డౌన్ మొద‌లైన వేళ‌.. భార‌త జ‌ట్టు స్టార్ ఆట‌గాడు విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli) పోస్ట‌ర్‌ను ఈరోజు ఐసీసీ ట్విట్ట‌ర్‌లో విడుద‌ల చేసింది. బిగ్ ఫైట్‌కు ముందు కింగ్ కోహ్లీ పోస్ట‌ర్ తేవ‌డం వెనుక ఐసీసీ ఉద్దేశం ఏంటంటే..? రెండేళ్ల క్రితం ఫామ్ కోల్పోయిన కోహ్లీ గ‌త ఏడాది నుంచి ప‌రుగుల వర‌ద పారిస్తున్నాడు.

‘విరాట్ కోహ్లీ ఫామ్ అందుకున్నాడు. ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ ఫైన‌ల్ 2023కి కొద‌మ‌సింహంలా వ‌చ్చాడు’ అని ఐసీసీ ట్వీట్ చేసింది. ఆ పోస్ట‌ర్‌లో ర‌న్ మెషిన్ విరాట్ సింహ‌నాదం చేస్తున్న‌ట్టు క‌నిపిస్తున్నాడు. ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో వ‌రుస‌గా రెండు శ‌త‌కాలు బాదిన కోహ్లీ డ‌బ్ల్యూటీసీ ఫైన‌ల్‌కు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఇంగ్లండ్‌కు వెళ్లాడు.

Virat Kohli is back in roaring form just in time for the #WTC23 Final 🔥 pic.twitter.com/1AdCoxrnKc

— ICC (@ICC) June 6, 2023