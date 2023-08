August 19, 2023 / 07:11 PM IST

World Cup Moscots : వ‌న్డే ప్ర‌పంచ క‌ప్(ODI World Cup 2023) పోటీల‌కు అన్ని జ‌ట్లు అస్త్ర శ‌స్త్రాలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి. ఈ మెగా టోర్నీకి రెండు నెల‌న్న‌ర రోజులే స‌మ‌యం ఉంది. దాంతో ఐసీసీ(ICC) ఈరోజు రెండు ర‌కాల ప్ర‌పంచ క‌ప్ మ‌స్క‌ట్‌(World Cup Moscots )ల‌ను విడుద‌ల చేసింది. క్రికెట్‌లోనూ పురుషులు, మ‌హిళ‌లు స‌మాన‌మే అనే ఉద్దేశంతో ఈ మ‌స్క‌ట్‌లను తెచ్చామ‌ని ఐసీసీ తెలిపింది. గురుగ్రామ్‌లో జ‌రిగిన ప్ర‌త్యేక కార్య‌క్ర‌మంలో అండ‌ర్ -19 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ విజేత‌లు య‌శ్ ధూల్(Yash Dhull), ష‌ఫాలీ వ‌ర్మ‌(Shafali Verma) స‌మ‌క్షంలో వీటిని ఆవిష్క‌రించారు. పురుషుల మ‌స్క‌ట్ నీలి రంగుల , మ‌హిళ‌ల మ‌స్క‌ట్ ఎర‌పు రంగులో ఉన్నాయి.

‘వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ పోటీల ముందు మ‌స్క‌ట్‌ల‌ను విడుద‌ల చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇందులో చూపించిన క్యారెక్ట‌ర్లు ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా క్రికెట్‌కు ఉన్న ఆద‌ర‌ణ‌ను ప్ర‌తిబింబిస్తాయి. మ‌హిళ‌ల మ‌స్క‌ట్ ద్వారా ఈ లోకంలోని స‌మానత్వం, వైవిధ్యాన్ని చాటుతున్నాం. అంతేకాదు త‌ర్వాతి త‌రం అభిమానుల‌కు చేరువ‌య్యేందుకు ఈ మ‌స్కట్‌లు ఎంతో ఉప‌యోగ‌ప‌డ‌తాయి. ముఖ్యంగా పిల్లల్ని ఉల్లాస‌ప‌ర‌చ‌డంతో పాటు క్రికెట్ మీదున్న ప్రేమ‌ను చూప‌డంలో ఈ రెండు మ‌స్క‌ట్‌లు కీల‌క పాత్ర పోషిస్తాయి’ అని ఐసీసీ ఈవెంట్స్ అధ్య‌క్షుడు క్రిస్ టెట్లీ(Chris Tetley) వెల్ల‌డించాడు.

The two #CWC23 mascots are here 😍

Have your say in naming this exciting duo 👉 https://t.co/AytgGuLWd5 pic.twitter.com/7XBtdVmtRS

— ICC (@ICC) August 19, 2023