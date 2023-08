August 19, 2023 / 06:32 PM IST

Rahkeem Cornwall : ప్ర‌పంచంలోనే భారీకాయుడైన వెస్టిండీస్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ ర‌కీం కార్న్‌వాల్ (Rahkeem Cornwall) మ‌రోసారి ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అయ్యాడు. ఈ బాహుబ‌లి క్రికెట‌ర్‌ వేగంగా ప‌రుగెత్త‌లేక ర‌నౌట‌య్యాడు. ప్ర‌స్తుతం ఆ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. ఈమ‌ధ్యే మొద‌లైన క‌రీబియన్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(Caribbean Premier League 2023)లో ఈ సంఘ‌ట‌న చోటు చేసుకుంది. బార్బ‌డోస్ రాయ‌ల్స్‌(Barbados Royals) జ‌ట్టు త‌ర‌ఫున ఆడుతున్న ర‌కీం కార్న్‌వాల్ ఎదుర్కొన్న మొద‌టి బంతికే ర‌న్ తీసేందుకు ప్ర‌య‌త్నించాడు.

లెగ్ సైడ్‌లో కాచుకొని ఉన్నసెయింట్ లూసియా కింగ్స్‌(Saint Lucia Kings)జ‌ట్టు ఫీల్డ‌ర్ క్రిస్ సోలె(Chris Sole) బంతిని ఆపాడు. ర‌కీం సగం దూరం ప‌రుగెత్తేలోపే అత‌ను డైరెక్ట్ త్రోతో వికెట్ల‌ను ప‌డ‌గొట్టాడు. దాంతో, ర‌కీం నిరాశ‌గా పెవిలియ‌న్ చేరాడు.

Tonight’s @BetBarteronline magic moment is the run out of Rahkeem Cornwall that set the Saint Lucia Kings off on a fantastic PowerPlay! #CPL23 #SLKvBR #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport #BetBarter pic.twitter.com/HgDtLWTjmK

— CPL T20 (@CPL) August 18, 2023