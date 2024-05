May 28, 2024 / 04:20 PM IST

Major League Cricket : టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ పోటీల‌కు ఆతిథ్య‌మిస్తున్న‌ అమెరికాకు అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) శుభ‌వార్త చెప్పింది. ఆ దేశం నిర్వ‌హిస్తున్న మేజ‌ర్ లీగ్ క్రికెట్‌(Major League Cricket)కు లిస్ట్ ‘ఏ’ స్టేట‌స్‌ ఇచ్చింది. త‌ద్వారా ఎంఎల్‌సీకి అధికారికంగా టీ20 లీగ్ గుర్తింపు వ‌చ్చేసింది. అంతేకాదు అసోసియేటెడ్ నేష‌న్స్‌కు చెందిన రెండో లీగ్‌గా ఎంఎల్‌సీ రికార్డుల‌కెక్కింది.

ఇంత‌కుముందు యూఏఈకి చెందిన ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ లీగ్ టీ20(International Legaue T20)కి ఐసీసీ ఏ స్టేట‌స్ క‌ట్ట‌బెట్టింది. ఐసీసీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణ‌యం అమెరికాలో క్రికెట్ ప్ర‌మాణాలు మెరుగుప‌డేందుకు ఎంత‌గానో ఉప‌యోగ‌ప‌డ‌నుంది. ఏ స్టేట‌స్ రావ‌డంతో ఇక‌పై మేజ‌ర్ లీగ్ క్రికెట్‌లో న‌మోదైన సెంచ‌రీలు, అర్ధ శ‌త‌కాలు బ్యాట‌ర్ల ఖాతాలో చేరుతాయి.

ICC AWARDS MLC OFFICIAL LIST-A STATUS 🎉 CATCH THE FULL STORY ON AMERICA’S OFFICIAL T20 LEAGUE VIA LINK BELOW! 🙌 https://t.co/pCILK3cRXC #MLC2024 | #CognizantMajorLeagueCricket | #T20 pic.twitter.com/L2yXAPptNm

బౌల‌ర్లు ఎన్ని వికెట్లు తీశారు? ఏ జ‌ట్టు రికార్డు స్కోర్ కొట్టింది? అనేది గ‌ణాంకాలుగా రికార్డ‌వుతాయి. దాంతో, అమెరికా క్రికెట్ పెద్ద‌లు ఐసీసీ నిర్ణ‌యాన్ని స్వాగతిస్తూ సంతోషం వ్య‌క్తం చేశారు. ఇది అమెరికా క్రికెట్‌కు మ‌హ‌ర్ధ‌శ అని వాళ్లు అంటున్నారు. నిరుడు జ‌రిగిన‌ ఎంఎల్‌సీ తొలి సీజ‌న్‌లో ఎంఐ న్యూయార్క్(MI New York) జ‌ట్టు విజేత‌గా అవ‌త‌రించింది. ఎంఎల్‌సీ రెండో సీజ‌న్ జూలై 5 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. 2025లో జ‌రిగే ఈ సీజ‌న్‌లో 34 మ్యాచ్‌లు నిర్వ‌హించేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్న‌ట్టు ఎంఎల్‌షీ సీఈవో విజ‌య్ శ్రీ‌నివాస‌న్ వెల్ల‌డించాడు.

Cognizant Major League Cricket is ready to unleash season two! ✊ Schedule coming soon, register via the link below to get the latest news. https://t.co/ub7azkGmvf#MLC2024 #CognizantMajorLeagueCricket #T20 pic.twitter.com/bn4Jmt03Wk

— Major League Cricket (@MLCricket) May 1, 2024