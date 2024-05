Pushpa 2 The Rule | వరల్డ్‌ వైడ్‌గా పుష్ప పుష్ప సాంగ్‌కు సూపర్ క్రేజ్‌.. ఎన్ని మిలియన్ల వ్యూస్‌ వచ్చాయంటే..?

Pushpa 2 The Rule | టాలీవుడ్‌ ఐకాన్ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తోన్న చిత్రం పుష్ప.. ది రూల్‌ (Pushpa The Rule). మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్‌లో సుకుమార్ (Sukumar) డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రానికి రాక్‌స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందిస్తు్న్నాడు. ఈ మూవీ ఆగ‌స్టు 15న ప్రపంచ‌వ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది.

May 28, 2024 / 03:50 PM IST

ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్ షురూ చేశారు. పుష్ప ది రూల్‌ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్‌ పుష్ప పుష్ప (Pushpa Pushpa)ను లాంఛ్ చేశారని తెలిసిందే. పుష్ప పుష్ప మాస్‌ బీట్‌తో సాగుతూ మూవీ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. ఈ సాంగ్‌ ఖాతాలో ఓ ఫీట్‌ చేరింది. పుష్ప పుష్ప సాంగ్‌ 100 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్‌ రాబట్టి టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ, బెంగాలీ భాషల్లో ఈ సాంగ్‌కు 2.26 మిలియన్‌ లైక్స్‌ వచ్చాయి.

కాగా ఈ మూవీ నుంచి సెకండ్‌ సింగిల్‌ సూసేకి పాటను రేపు ఉదయం 11:07 గంటలకు లాంఛ్ చేయనున్నారు. సెకండ్‌ సింగిల్ డబుల్‌ ట్రీట్ ఇవ్వబోతుందని చెప్పారు మేకర్స్‌. సీక్వెల్‌లో కూడా కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా మరోసారి శ్రీవల్లిగా అలరించేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఈ మూవీలో ఫహద్‌ ఫాసిల్, జగదీష్‌ ప్రతాప్ బండారి, జగపతిబాబు, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, సునీల్‌, అనసూయ భరద్వాజ్‌, రావు రమేశ్‌, ధనంజయ, షణ్ముఖ్‌, అజయ్‌, శ్రీతేజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

#PushpaPushpa – people certified 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃𝐖𝐈𝐃𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐓𝐁𝐔𝐒𝐓𝐄𝐑 ❤️‍🔥#Pushpa2FirstSingle hits a gigantic 𝟭𝟬𝟬 𝙈𝙄𝙇𝙇𝙄𝙊𝙉+ 𝙑𝙄𝙀𝙒𝙎 across 6 Languages on YouTube with 𝟮.𝟮𝟲 𝙈𝙄𝙇𝙇𝙄𝙊𝙉+ 𝙇𝙄𝙆𝙀𝙎 🔥🔥 🎶 https://t.co/dh555Vv1cb #Pushpa2SecondSingle will… pic.twitter.com/EVtd319SDv — Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) May 28, 2024



పుష్ప పుష్ప సాంగ్‌ నయా లుక్‌..

S̶e̶n̶s̶a̶t̶i̶o̶n̶a̶l̶ s̶u̶r̶p̶r̶i̶s̶e̶

Sensational song ✅🔥🔥#Pushpa2FirstSingle out tomorrow at 5.04 PM in Telugu, Hindi, Tamil, Kannada, Malayalam & Bengali.#PushpaPushpa chant all the way 💥💥 A Rockstar @ThisIsDSP Musical 🎵#Pushpa2TheRule Grand release worldwide on… pic.twitter.com/3fuyv9GFlA — Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) April 30, 2024

పుష్ప పుష్ప సాంగ్ ప్రోమో..

పుష్పరాజ్‌ ఎక్కడ..?

పుష్ప ది రూల్‌ టీజర్‌..

#Pushpa2TheRuleTeaser becomes the first teaser to be 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 #𝟭 on YouTube for a record 138 HOURS ❤‍🔥 Takes over the nation with 𝟏𝟏𝟎𝐌+ 𝐕𝐈𝐄𝐖𝐒 & 𝟏.𝟓𝟓𝐌+ 𝐋𝐈𝐊𝐄𝐒 🔥🔥 ▶️ https://t.co/A2n4hu3oO4 Grand release worldwide on 15th AUG 2024 💥💥… pic.twitter.com/bqpU9rkghZ — Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) April 14, 2024

View this post on Instagram A post shared by Anasuya Bharadwaj (@itsme_anasuya)

Icon Star @alluarjun, @aryasukku & @ThisIsDSP indulge in music sessions for #Pushpa2TheRule ❤️‍🔥 Get your earphones ready for a sensational BGM for #Pushpa2TheRuleTeaser. Teaser out on April 8th 🔥#PushpaMassJaathara 💥 Grand Release Worldwide on 15th AUG 2024.@iamRashmika… pic.twitter.com/CNxcnyKYxv — Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) April 4, 2024

Behind the Scenes of Pushpa The Rise from the Forest Action Sequence 🔥

Cinematography By Kuba Brozek

It’s time for #Pushpa2TheRule ✊🏻💥

Bring it on @PushpaMovie , everyone is waiting here @imsarathchandra @SKNonline#AlluArjun #RashmikaMandanna pic.twitter.com/KJFhzFnaNi

— Pushpa2TheRule 🧢 (@uicaptures) February 7, 2024

పుష్ప ది రూల్‌ రిలీజ్‌ అప్‌డేట్‌ లుక్‌ ..

చిన్నారులతో సుకుమార్‌..

#Pushpa2TheRule : When you see the Light in the Dark… Welcome to the Dark side🔥

~ @aryasukku sir In Cinemas 15 August 2024 💥#AlluArjun #RashmikaMandanna pic.twitter.com/9R1YMQoctC — Pushpa2TheRule 🧢🐉 (@uicaptures) January 17, 2024

#PushpaTheRise : Behind the Scenes ❤️‍🔥 icon star ⭐ @alluarjun and all the supporting cast members 🔥 Action Episode 💥 Cinematography By Kuba Brozek#AlluArjun #RashmikaMandanna pic.twitter.com/7nru2pxhcu — Pushpa2TheRule 🧢🐉 (@uicaptures) January 17, 2024

