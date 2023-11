INDvsNZ: భారత విజయాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్న.. బీసీసీఐ, బీజేపీలు సర్వనాశనమౌతాయి: పాక్ నటి షాకింగ్ కామెంట్స్

November 16, 2023 / 04:00 PM IST

INDvsNZ: వన్డే ప్రపంచకప్‌ తొలి సెమీఫైనల్స్‌లో న్యూజిలాండ్‌ను చిత్తుగా ఓడించి ఫైనల్‌ చేరిన భారత విజయాన్ని పాక్‌ అభిమానులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. పాకిస్తాన్‌ వర్దమాన నటి సెహర్‌ షిన్వారి భారత జట్టుపై మరోసారి తన వక్రబుద్ది చూపింది. టీమిండియా విజయాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నానని, అసలు భారత్‌.. పాకిస్తాన్‌ కంటే అన్ని విభాగాల్లో ఎందుకు ముందంజలో ఉంటుందోనని వాపోయింది.

భారత్‌-కివీస్‌ మ్యాచ్‌ తర్వాత ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) వేదికగా స్పందించిన షిన్వారి.. ‘వరల్డ్‌ కప్‌ సెమీస్‌లో న్యూజిలాండ్‌ను ఓడించి భారత్‌ ఫైనల్‌ చేరడాన్ని నేను అస్సలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాను. పాకిస్తాన్‌ కంటే భారత్‌ అన్నిరంగాల్లో ఎందుకు ముందంజలో ఉంటుందో అర్థం కావడం లేదు.. ఈ బీసీసీఐ, బీజేపీలూ త్వరలోనే సర్వనాశనం అవుతాయి’ అని తనలోని ద్వేషాన్ని బయటపెట్టింది.

I just can’t digest the fact Indian team has reached world cup final again. Why this bloody country is ahead of us in everything 😭

Indian team players are good actors. They know this match is fixed but still pretending as if they are really playing this match 😂

— Sehar Shinwari (@SeharShinwari) November 15, 2023