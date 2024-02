February 24, 2024 / 04:26 PM IST

IND vs ENG 4th Test : రాంచీ టెస్టులో భార‌త జ‌ట్టు త‌డ‌బ‌డుతోంది. ఇంగ్లండ్ యువ‌ స్పిన్న‌ర్ల ధాటికి టీమిండియా పోరాడుతోంది. టీ సెష‌న్ త‌ర్వాత టామ్ హ‌ర్ట్లే, షోయ‌బ్ బ‌షీర్‌లు విజృంభించ‌డంతో టీమిండియా 177 ప‌రుగుల‌కే ఏడు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(73) హాఫ్ సెంచ‌రీతో రాణించినా మిగ‌తా వాళ్లు విఫ‌ల‌మ‌య్యారు.

పీక‌ల్లోతు క‌ష్టాల్లో ప‌డిన జ‌ట్టును ధ్రువ్ జురెల్(27 నాటౌట్), కుల్దీప్ యాద‌వ్(16 నాటౌట్) ఆదుకునే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తున్నారు. వీళ్లిద్ద‌రూ ఎనిమిదో వికెట్‌కు 35 ప‌రుగులు జోడించారు. ప్ర‌స్తుతం స్కోర్.. 213/7 . ఇంకా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో రోహిత్ సేన‌ 140 ప‌రుగులు వెన‌క‌బ‌డి ఉంది. రెండో రోజు మ‌రో 6 ఓవ‌ర్ల ఆట మిగిలి ఉంది. ఆలోపు ఈ ఇద్ద‌రూ ఔట్ కాకుండా ఉంటే భార‌త్ మంచి స్కోర్ చేయ‌నుంది.

Tom Hartley has Ashwin lbw and India look like they will concede a big lead #INDvENG

▶️ https://t.co/N9hKxN5o8f pic.twitter.com/2X7TDWGeF4

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 24, 2024