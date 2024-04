Heinrich Klaasen: మెరుపు వేగంతో క్లాసెన్ స్టంపింగ్.. వీడియో

April 10, 2024 / 04:44 PM IST

మొహాలీ: పంజాబ్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో హైద‌రాబాదీ కీప‌ర్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్(Heinrich Klaasen) చేసిన స్టంపింగ్ హైలెట్‌. పంజాబీ కెప్టెన్ ధావ‌న్‌ను అత‌ను స్టంప్ ఔట్ చేశాడు. మెరుపు వేగంతో క్లాసెన్‌ బెయిల్స్‌ను ఎగ‌ర‌కొట్టేశాడు. ఓ ర‌కంగా ధోనీ కీపింగ్ స్ట‌యిల్‌ను మైమ‌రిపించాడు. బ్యాట‌ర్ ధావ‌న్ తేరుకునే లోగా క్లాసెన్ త‌న మాయాజాలాన్ని చూపించాడు. అది కూడా భువ‌నేశ్వ‌ర్ కుమార్ బౌలింగ్‌లో ఆ స్టంపింగ్ జ‌ర‌గడం విశేషం. సుమారు 140 కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో భువ‌నేశ్వ‌ర్ వేసిన బంతిని చాలా ఈజీగా అందుకున్న క్లాసెన్ అంతే వేగంగా స్టంప్ చేశాడు. 140 కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో బౌలింగ్ చేస్తున్న స‌మ‌యంలో.. వికెట్ల ద‌గ్గ‌ర కీప‌ర్ నిల‌బ‌డ‌డం ఓ గొప్ప విష‌యం. ఇక ఆ స్పీడ్‌లో అత‌ను స్టంప్ చేయ‌డం మ‌రీ డేరింగ్ స్టంటే అవుతుంది. హైద‌రాబాద్‌తో జ‌రిగిన థ్రిల్ల‌ర్ మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ జ‌ట్టు కేవ‌లం రెండు ర‌న్స్ తేడాతో ఓట‌మి పాలైంది.

It’s already been more than 12 hours, but Heinrich Klaasen’s masterclass against a 140kmph delivery of Bhuvi still bedazzles. 🤯👏

– A stumping of a fast bowler is simply crazy! pic.twitter.com/hNPcS7zW8d

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 10, 2024