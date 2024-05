May 25, 2024 / 01:17 PM IST

చెన్నై: హైద‌రాబాద్ స‌న్‌రైజ‌ర్స్ బ్యాట‌ర్ హెన్రీ క్లాస‌న్(Heinrich Klaasen) త‌న స్ట్రోక్ ప్లేతో ఐపీఎల్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే శుక్ర‌వారం రాజ‌స్తాన్ రాయ‌ల్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో క్లాస‌న్ కొట్టిన ఓ సిక్స‌ర్ అంద‌ర్నీ స్ట‌న్ చేసింది. బ్యాటింగ్‌లో అత‌ని స‌త్తా ఏంటో ఆ షాట్ చాటింది. స్పిన్న‌ర్ య‌జువేంద్ర చాహ‌ల్ వేసిన ఓ ఆఫ్ సైడ్ బంతిని.. ఎక్స్‌ట్రా క‌వ‌ర్ దిశ‌లో క్లాస‌న్ దాన్ని భారీ సిక్స‌ర్‌గా మ‌లిచాడు. క్లాస‌న్ ఆ షాట్ కొట్టిన తీరు .. ప్రేక్ష‌కుల‌ను, కామెంటేట‌ర్ల‌ను థ్రిల్ చేసింది. గుడ్‌లెన్త్‌లో ప‌డ్డ ఆ బంతిని క్లాస‌న్ అసాధార‌ణ రీతిలో సిక్స‌ర్‌గా మార్చేశాడు. ఆ షాట్‌లో ప‌వ‌ర్‌తో పాటు క్లాస‌న్ టెక్నిక్ వాడిన తీరు ఆక‌ట్టుకున్న‌ది. ఆ షాట్ చూసిన స్పిన్న‌ర్ చాహ‌ల్ కూడా స్ట‌న్ అయ్యాడు. ఆ సిక్స‌ర్ వీడియోను మీరూ వీక్షించండి.

HEINRICH KLAASEN’S IMPLAUSIBLE SHOT ON THE BACKFOOT AGAINST YUZI CHAHAL. 🤯 pic.twitter.com/l0RQwPdXRz

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 25, 2024