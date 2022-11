November 18, 2022 / 11:52 AM IST

వెల్లింగ్ట‌న్‌: న్యూజిలాండ్‌తో ఇవాళ తొలి టీ20 ఆడ‌నున్న‌ది ఇండియా. అయితే వెల్లింగ్ట‌న్‌లో ప్ర‌స్తుతం వ‌ర్షం కురుస్తోంది. అక్క‌డ ద‌ట్ట‌మైన మేఘాలు క‌మ్ముకున్నాయి. హార్ధిక్ పాండ్యా నేతృత్వంలోని టీమిండియా జ‌ట్టు ఈ మ్యాచ్‌కు ప్రిపేర‌య్యింది. భారీ వ‌ర్షం వ‌ల్ల పిచ్‌పై ఇంకా క‌వ‌ర్స్‌ను ఉంచారు. టాస్ కూడా ఆల‌స్యం అవుతోంది.

Heavy rain around Wellington means the covers are on and the toss is delayed until further notice 🌧️ #NZvIND #CricketNation pic.twitter.com/Oogx4xE0V7

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 18, 2022