January 2, 2023 / 04:05 PM IST

ముంబై : టీమిండియా మాజీ బ్యాట‌ర్ స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్ ఇవాళ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో ఓ పోస్టు చేశారు. కోచ్ ర‌మాకాంత్ అచ్రేక‌ర్‌ను ఆయ‌న గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇవాళ అచ్రేక‌ర్ వ‌ర్ధంతి రోజు. త‌న‌కు టెక్నిక్‌, క్ర‌మ‌శిక్ష‌ణ నేర్పింది అచ్రేక‌ర్ అని స‌చిన్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. అంత‌క‌న్నా ముఖ్యంగా క్రికెట్ ఆట ప‌ట్ల గౌర‌వం ఉండాల‌న్న విషయాన్ని కూడా ఆయనే నేర్పినట్లు తెలిపారు. బ్యాటింగ్ పాఠాలు నేర్పిన అచ్రేక‌ర్‌ను ప్ర‌తి రోజు గుర్తు చేసుకుంటాన‌ని, ఆయ‌నే త‌న జీవితంలో ద్రోణాచార్యుడు అని, ఆయ‌న లేకుంటే తాను ఇంత స్థాయి క్రికెట‌ర్‌ను అయ్యేవాడిని కాద‌ని స‌చిన్ త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపారు.

He taught me technique, discipline and most importantly, to respect the game.

I think of him every day. Today, on his death anniversary, I salute the Dronacharya of my life. Without him, I wouldn’t have been the same cricketer. pic.twitter.com/JQ8uijHD9Y

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 2, 2023