January 5, 2024 / 04:01 PM IST

AUS vs PAK : స్వ‌దేశంలో పాకిస్థాన్‌తో జ‌రుగుతున్న టెస్ట్ సిరీస్‌(Test Series)లో ఆస్ట్రేలియా విజ‌యానికి చేరువైంది. స్టార్ పేస‌ర్ హేజిల్‌వుడ్(Hazlewood) చెల‌రేగ‌డంతో పాకిస్థాన్‌ను ఆలౌట్ ప్ర‌మాదంలోకి నెట్టింది. ఆసీస్ పేస‌ర్ల దెబ్బ‌కు రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో పాక్ 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 68 ప‌రుగులు చేసింది.

ప్ర‌స్తుతానికి సాద్ ష‌కీల్ సేన‌ 82 ప‌రుగుల ఆధిక్యంలో నిలిచింది. మ‌హ్మ‌ద్ రిజ్వాన్‌(6 నాటౌట్) ఒంట‌రి పోరాటం చేస్తున్నాడు. నాలుగో రోజు టెయిలెంట‌ర్లతో క‌లిసి రిజ్వాన్ ఎన్ని ప‌రుగులు జోడిస్తాడనేది చూడాలి.

A fifty with the bat, and now his second six-for of the series with the ball 🌟

Take a bow, Aamer Jamal 👏

Australia have been bowled out for 299, and Pakistan get a lead of 14 runs 👉 https://t.co/h8aPNxNQZ0 #AUSvPAK pic.twitter.com/2sNyitkaDJ

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 5, 2024