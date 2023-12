December 15, 2023 / 06:34 PM IST

Hardik Pandya: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌)లో అత్యంత విజయవంతమైన ఫ్రాంచైజీగా పేరున్న ముంబై ఇండియన్స్‌.. ఆ జట్టుకు ఐదు ఐపీఎల్‌ ట్రోఫీలను అందజేసిన కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మకు భారీ షాకిచ్చింది. వచ్చే ఏడాది జరుగబోయే ఐపీఎల్‌ – 2024 సీజన్‌లో ఆ జట్టు కొత్త సారథిని ప్రకటించింది. రెండేండ్ల క్రితమే ఆ జట్టు తప్పించి ఇటీవల మళ్లీ ఐపీఎల్‌ ట్రేడ్‌ ఆప్షన్‌ ద్వారా గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ నుంచి వచ్చిన ఆల్‌ రౌండర్‌ హార్ధిక్‌ పాండ్యాకు సారథ్య పగ్గాలు అప్పజెప్పింది. దీంతో గత పదేండ్లుగా రోహిత్‌ నాయకత్వంలో ఉన్న ముంబైకి కొత్త సారథి వచ్చినట్టైంది. కెప్టెన్సీ మార్పుతో ముంబై ఇండియన్స్‌లో హిట్‌మ్యాన్‌ శకం ముగిసినట్టైంది.

రోహిత్ యుగం..

2013 సీజన్‌లో వరుస ఓటముల తర్వాత రికీ పాంటింగ్‌ వైదొలగడంతో రోహిత్‌ శర్మ ఆ సీజన్‌ మధ్యలో సారథ్య పగ్గాలు అందుకున్నాడు. సచిన్‌, జయసూర్య, షాన్‌ పొలాక్‌, రికీ పాంటింగ్‌ వంటి దిగ్గజాలు ఉన్న ముంబై ఇండియన్స్‌ సాధించలేని ట్రోఫీని ఆ జట్టుకు హిట్‌మ్యాన్‌ అందించాడు. సారథిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలి సీజన్‌లోనే ముంబై.. తొలి ఐపీఎల్‌ ట్రోఫీని దక్కించుకుంది. ఆ తర్వాత 2015, 2017, 2019, 2020 సీజన్లలో అతడి నేతృత్వంలోనే ముంబై ఐపీఎల్‌ ట్రోఫీలను గెలుచుకుంది.

పాండ్యా రీఎంట్రీ..

ఇక 2015వ సీజన్‌లో ముంబై జట్టులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి అదే ఏడాది భారత జట్టులోకి అరంగేట్రం చేసిన పాండ్యా.. ఎంఐ విజయాలలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. కీరన్‌ పొలార్డ్‌తో కలిసి అతడు ముంబైకి అపూర్వ విజయాలను అందించాడు. అయితే 2021లో ముంబై.. పాండ్యాను వేలంలో వదిలేసింది. 2022లో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ అతడిని సారథిగా నియమించుకుంది. తొలి సీజన్‌లోనే అతడు గుజరాత్‌కు టైటిల్‌ను అందించాడు. రెండో సీజన్‌లో ఫైనల్‌ చేర్చాడు. కానీ గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ యాజమన్యంతో విభేదాల (?) కారణంగా అతడు తిరిగి ముంబైకి తిరిగొచ్చేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకున్నాడు. ఇందులో భాగంగానే ఇటీవలే ముగిసిన ఐపీఎల్‌ రిటెన్షన్‌ ప్రక్రియలో ముంబై.. అతడిని గుజరాత్‌ నుంచి ‘బదిలీ’ చేసుకుంది. పాండ్యా రీఎంట్రీతోనే అతడిని ముంబై భావి సారథిగా అనుకున్నా 2025 సీజన్‌లో ఆ ప్రక్రియ మొదలుకావొచ్చని అందరూ భావించారు. కానీ ముంబై మాత్రం వచ్చే సీజన్‌లోనే రోహిత్‌ను సారథిగా తప్పించి పాండ్యాకు ఆ బాధ్యతలు అప్పజెప్పింది.

