April 25, 2024 / 05:26 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో బ్యాట‌ర్ల ఊచ‌కోత‌కు బౌల‌ర్లు బ‌ల‌వుతున్నారు. ప‌వ‌ర్ హిట్ట‌ర్ల వీర‌బాదుడుకు కుర్ర పేస‌ర్లే కాదు సీనియ‌ర్లు సైతం కుదేల‌వుతున్నారు. తాజాగా ఈ జాబితాలో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్(Gujarat Titans) పేస‌ర్ మోహిత్ శ‌ర్మ‌(Mohit Sharma) చేరాడు. డెత్ ఓవ‌ర్ స్పెష‌లిస్ట్‌గా పేరొందిన‌ మోహిత్ చెత్త రికార్డు మూట‌గ‌ట్టుకున్నాడు. ఒకే ఓవ‌ర్‌లో అత్య‌ధిక ప‌రుగులు స‌మ‌ర్పించుకున్న పేస‌ర్‌గా రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. బుధ‌వారం ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌(Delhi Capitals)పై మోహిత్ 4 ఓవ‌ర్ల‌లోనే 73 ప‌రుగులిచ్చాడు.

గ‌తంలో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌ బ‌సిల్ థాపే(Basil Thape) పేరిత ఉన్న రికార్డును మోహిత్ బ‌ద్ధ‌లు కొట్టాడు. 2018లో బెంగ‌ళూరుపై 4 ఓవ‌ర్ల‌లో 70 ర‌న్స్ స‌మ‌ర్పించుకున్నాడు. ఢిల్లీ బ్యాట‌ర్లు జోరుతో మోహిత్ తొలి ఓవ‌ర్లో 12, ఆ త‌ర్వాత వ‌రుస‌గా 16, 14, 31 ప‌రుగులు ఇచ్చాడు.

