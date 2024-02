February 19, 2024 / 09:04 PM IST

WPL 2024 | మరో నాలుగు రోజుల్లో మొదలుకాబోయే మహిళల ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (డబ్ల్యూపీఎల్‌)కు ముందు రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుతో పాటు గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌ జట్లకు భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఆర్సీబీ ఆల్‌ రౌండర్‌ కనిక అహుజా, గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌ పేసర్‌ కాశ్వీ గౌతమ్‌లు రెండో సీజన్‌ నుంచి తప్పుకున్నారు. కాశ్వీకి గాయమవగా అహుజా మాత్రం మెంటల్‌ స్ట్రెస్‌ కారణంగా ఈ సీజన్‌ నుంచి తప్పుకుంది. డబ్ల్యూపీఎల్‌-2 వేలంలో ఏకంగా రూ. 2 కోట్లకు గుజరాత్‌ సొంతం చేసుకున్న కాశ్వీ.. ఈ సీజన్‌లో ఒక్క మ్యాచ్‌ కూడా ఆడకుండానే లీగ్‌కు దూరమవడం గమనార్హం.

కనిక అహుజా ఆర్సీబీ తరఫున గత సీజన్‌లో ఆ జట్టు ఆడిన 8 మ్యాచ్‌లలో ఏడింట్లో ఆడింది. ఆల్‌రౌండర్‌ అయిన అహుజా.. 98 పరుగులు చేసి 2 వికెట్లు పడగొట్టింది. లోయరార్డర్‌లో మెరుపులు మెరిపించే అహుజా స్థానాన్ని ఆర్సీబీ.. లెఫ్టార్మ్‌ పేసర్‌ శ్రద్ధా పోఖర్కర్‌తో భర్తీ చేస్తోంది. శ్రద్ధా దేశవాళీలో నిలకడగా రాణిస్తోంది. రూ. 10 లక్షల రిజర్వ్‌ ప్రైస్‌తో ఆమె ఆర్సీబీతో చేరనుంది.

రెండో సీజన్‌ వేలంలో భాగంగా అత్యంత ధర పలికిన అన్‌క్యాప్డ్‌ ప్లేయర్‌గా ఉన్న కాశ్వీ.. గాయం కారణంగా సీజన్‌కు దూరమైంది. దేశవాళీలో మెరుపులు మెరిపిస్తున్న కాశ్వీ.. ఈ సీజన్‌లో మెరిసి భారత జట్టులోకి ఎంట్రీ ఇవ్వాలని భావిస్తున్న వేళ గాయం ఆమె ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది. పేసర్లు కరువైన గుజరాత్‌ కు కూడా ఇది పెద్ద ఎదురుదెబ్బే. కాశ్వీ స్థానంలో గుజరాత్‌.. సయాలీ సతగరెను జట్టులోకి తీసుకుంది. సయాలీకి రూ. 10 లక్షల రిజర్వ్‌ ప్రైస్‌ దక్కింది.

