May 24, 2022 / 06:21 PM IST

ప్రస్తుత ఐపీఎల్‌లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్. రాజస్థాన్ రాయల్స్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న చాహల్.. మొదటి క్వాలిఫైయర్‌లో టేబుల్ టాపర్ గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌కు కొరకరాని కొయ్యగా మారే అవకాశం ఉంది. కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా జరిగే ఈ మ్యాచ్‌ కోసం రెండు జట్లు ఇప్పటికే కోల్‌కతా చేరుకున్నాయి.

ఈ క్రమంలో చాహల్‌ను కలిసిన గుజరాత్ హెడ్ కోచ్ ఆశిష్ నెహ్రా.. కాలితో తన్నాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలను ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేసిన గుజరాత్ టైటాన్స్.. వీళ్లిద్దరూ కలిసి ఇలాంటి దృశ్యం చూపించినందుకు సంతోషంగా ఉందని క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటో నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది.

Absolutely Kicked to have Yuzi and Nehraji bless us with this moment 😉😆💙#AavaDe #SeasonOfFirsts #GTvRR pic.twitter.com/OlXTazPZJw

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) May 24, 2022