Glenn Maxwell Marrying To Vini Raman | ఆస్ట్రేలియా స్టార్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌ గ్లెన్‌ మాక్స్‌వెల్‌ పెళ్లిపీటలెక్కబోతున్నాడు. భారత సంతతికి చెందిన విని రామన్‌ను మనువాడనున్నాడు. ఇద్దరికి 2020లోనే నిశ్చితార్థం కాగా.. చాలాకాలంగా ఇద్దరూ డేటింగ్‌లో ఉన్నారు. పూర్తిగా భారతీయ సంప్రదాయం ప్రకారం మెల్‌బోర్న్‌లో జరుగనున్నది. వెడ్డింగ్‌ ఇన్విటేషన్‌ను తమిళంలో ప్రింట్‌ చేయగా.. ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో అది వైరల్‌గా మారింది.

వివాహ వేడుక మార్చి 27న జరుగనుండగా.. వెడ్డింగ్‌ కార్డును కస్తూరి శంకర్‌ ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. మరో వైపు వివాహం నేపథ్యంలో మ్యాక్స్‌వెల్‌ ఐపీఎల్‌లో కొన్ని మ్యాచ్‌లకు దూరమయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సారి ఐపీఎల్‌ మార్చి 27న ప్రారంభం కానుండగా.. అదే రోజు మ్యాక్స్‌వెల్‌ విని రామన్‌ల పెళ్లి జరుగనున్నది. అలాగే కరోనా నేపథ్యంలో ఐపీఎల్‌ బయో బబుల్‌ చేరేందుకు ముందు క్వారంటైన్‌లో ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో చాలా మ్యాచ్‌లకు దూరమయ్యే అవకాశం ఉంది.

ఇటీవల జరిగిన ఐపీఎల్‌ వేలంలో మ్యాక్స్‌వెల్‌ రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్టు తరఫున బరిలోకి దిగనున్నాడు. ఇదిలా ఉండగా.. విని రామన్‌ తల్లిదండ్రులు చాన్నాళ్ల క్రితమే ఆస్ట్రేలియాలో సెటిలయ్యారు. విని రామన్‌ సైతం అక్కడే పుట్టి పెరగ్గా.. ప్రస్తుతం వృత్తిరీత్యా ఫార్మసిస్ట్‌గా పని చేస్తున్నది. గ్లెన్‌మాక్స్‌వెల్‌ ఒత్తిడికి లోనవగా.. ఆ సమయంలో విని రామన్‌ అతనికి అండగా నిలిచింది. ఆ సమయంలోనే ఇద్దరు ప్రేమలో పడ్డారు.

