Glenn Maxwell Hits 10 Sixes And 21 Fours In His Lonely Innings Watch Videos

Glenn Maxwell: తొడ‌కండ‌రాలు ప‌ట్టేసినా.. ఒంటికాలిపైనే మ్యాక్సీ ఊచ‌కోత‌.. వీడియోలు

Glenn Maxwell: మ్యాక్స్‌వెల్ మాయ చేశాడు. 128 బంతుల్లోనే 201 ర‌న్స్ చేశాడు. మ్యాక్సీ ప‌వ‌ర‌ఫుల్ హిట్టింగ్‌తో.. ఆఫ్ఘ‌నిస్తాన్‌పై ఆస్ట్రేలియా స్ట‌న్నింగ్ విక్ట‌రీ కొట్టింది. రెండుసార్లు క్యాచ్ డ్రాప్ అయినా.. మ్యాక్సీ ఆ త‌ర్వాత భారీ షాట్ల‌తో అల‌రించాడు. వాంఖ‌డే స్టేడియంలో వండ‌ర్ క్రియేట్ చేశాడు.

November 8, 2023 / 10:35 AM IST

ముంబై: వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా బ్యాట‌ర్ గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్(Glenn Maxwell) ఓ వండ‌ర్ సృష్టించాడు. త‌న ప‌వ‌ర్‌గేమ్‌తో కేక పుట్టించాడు. ఆఫ్ఘ‌నిస్తాన్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో అత‌ను డ‌బుల్ సెంచ‌రీ చేసి ఆసీస్‌కు స్ట‌న్నింగ్ విక్ట‌రీ అందించాడు. వ్య‌క్తిగ‌తంగా 147 ర‌న్స్ వ‌ద్ద ఉన్న‌ప్పుడు అత‌ని తొడ కండ‌రాలు ప‌ట్టేశాయి. ప‌రుగు తీయ‌బోయి కింద‌ప‌డిపోయాడు. భ‌రించ‌లేని నొప్పితోనే అత‌ను బ్యాటింగ్ చేశాడు. ఇన్నింగ్స్‌లో 35వ సింగిల్ తీసిన స‌మ‌యంలో.. మ్యాక్స్‌వెల్ కండ‌రాలు ప‌ట్టేశాయి.

అస‌లు ఇక ఆడుతాడో లేదో అన్న ప‌రిస్థితి అత‌నిది. న‌డుము కింది భాగం బిగుతుగా ప‌ట్టేయ‌డంతో ఓ ద‌శ‌లో మ్యాక్స్‌వెల్ త‌ల్ల‌డిల్లిపోయాడు. జ‌ట్టుకు విజ‌యాన్ని అందించాల‌న్న దీక్ష‌తోనే బ్యాటింగ్ చేశాడు. ఆస్ట్రేలియా ఫిజియోథెర‌పిస్టు నిక్ జోన్స్ వార్నింగ్ ఇచ్చినా అత‌ను ప‌ట్టించుకోలేదు. బైర‌న్న‌ర్‌గా వచ్చేందుకు ఆడమ్ జంపా రెఢీగా ఉన్నా.. మ్యాక్సీ మాత్రం త‌న స్ట‌యిల్‌లోనే ఆడేశాడు.



తొడ‌కండ‌లు ప‌ట్టేసినా.. మ్యాక్స్‌వెల్ మాత్రం ప‌ట్టువీడ‌లేదు. ఒంటికాలిపైనే వ‌త్తిడి పెంచేసి ర‌క‌ర‌కాల షాట్ల‌తో చెల‌రేగిపోయాడు. ఇంత వెరైటీగా కూడా షాట్లు కొట్ట‌వ‌చ్చా అన్న రీతిలో దంచేశాడు. సింగిల్స్ తీయ‌డం త‌గ్గించిన మ్యాక్సీ.. ఆ స‌మ‌యంలో భారీ షాట్ల‌తో ఊగిపోయాడు. కండ‌రాలు ప‌ట్టేసిన త‌ర్వాత ఆరు ఓవ‌ర్ల‌లో ఆరు ఫోర్లు, అయిదు సిక్స‌ర్లు కొట్టేశాడు. విధ్వంస‌క‌ర రీతిలో ఆఫ్ఘ‌న్ బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డ్డాడు. సింపుల్ స్ట‌యిల్‌లోనే సిక్స‌ర్ల‌ను బాదేశాడు.

Australia – 293/7.

Glenn Maxwell – 201*(128).

Maxwell & Cummins partnership – 202*(170).

Maxwell alone – 189* runs.

What a game by #Maxwell in such a pain#AFGvAUS pic.twitter.com/l1X9pgaEhU — Sanjeev R Jha (@srj_f4) November 7, 2023

బ‌ల‌మైన మ‌ణిక‌ట్టు షాట్స్ ఆడే మ్యాక్స్‌వెల్‌.. స్పిన్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేశాడు. ముఖ్యంగా ముజీబ్ బౌలింగ్‌లో ఈజీగా సిక్స‌ర్లు కొట్టేశాడు. స్వీప్స్‌, రివ‌ర్స్ స్వీప్స్‌, స్లాగ్ స్వీప్ షాట్ల‌తోనూ త‌న ట్యాలెంట్‌ను చూపించాడు. ఒంటికాలుపై.. ఎటూ క‌ద‌ల‌కుండా.. బ‌రువంతా త‌న భుజాల‌పై వేసుకుని.. మ్యాక్సీ ఊహించ‌ని రీతిలో హిట్టింగ్ చేశాడు. వికెట్ల ముందు రెండు కాళ్ల‌ను దూరంగా పెట్టి.. లెగ్ సైడ్ కొట్టే షాట్ల‌తో మ్యాక్స్‌వెల్ ఊగిపోయాడు.



మ్యాక్స్‌వెల్ క్రీజ్‌లోకి వ‌చ్చిన స‌మ‌యంలో ఆస్ట్రేలియా స్కోరు 4 వికెట్ల‌కు 49 ర‌న్స్‌. మ్యాక్స్ సింగిల్ తీసే స‌మ‌యంలో.. మ‌రో ఎండ్‌లో ఉన్న ల‌బుషేన్ ర‌నౌట్ అయ్యాడు. రెండు సార్లు అత‌ను ఇచ్చిన క్యాచ్‌ల‌ను ఆఫ్ఘ‌న్ ఫీల్డ‌ర్లు వ‌దిలేశారు. 24, 33 ర‌న్స్ వ‌ద్ద మ్యాక్సీ క్యాచ్‌ల‌ను డ్రాప్ చేశారు. ఆ రెండు అవ‌కాశాల‌ను మ్యాక్స్‌వెల్ సంపూర్ణంగా అందిపుచ్చుకున్నాడు. వ్య‌క్తిగ‌తంగా 27 ర‌న్స్ వ‌ద్ద ఉన్న‌ప్పుడు మ్యాక్సీ ఎల్బీడ‌బ్ల్యూ ఔట్ అయ్యాడు. కానీ డీఆర్ఎస్ రివ్యూకు వెళ్ల‌డంతో .. టెక్నాల‌జీ వ‌ల్లే ఆ ఔట్ నుంచి అత‌ను త‌ప్పించుకున్నాడు.



40 ఓవ‌ర్ల త‌ర్వాత ఆస్ట్రేలియాకు 60 బంతుల్లో 60 ర‌న్స్ కావాలి. ఇక మ్యాక్స్‌వెల్ త‌న డ‌బుల్ సెంచ‌రీకి 58 ర‌న్స్ దూరంలో ఉన్నాడు. ఆ ద‌శ‌లో మ్యాక్సీ పెద్ద‌గా ప‌రుగెత్త‌లేని ప‌రిస్థితి. కాలి కండ‌రం ప‌ట్టేయ‌డం వ‌ల్ల అత‌ను కేవ‌లం బౌండ‌రీల మీదే ఆధార‌ప‌డాల్సి వ‌చ్చింది. ఆ స‌మ‌యంలో క‌మ్మిన్స్‌ను సింగిల్స్ తీయ‌కుండా ఆపేశాడు. కేవ‌లం బౌండ‌రీల మీదే మ్యాక్స్‌వెల్ త‌న మాయ‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించాడు. మ్యాక్సీ డీహైడ్రేట్ అయినా.. కొన ఊప‌రితో త‌న బ్యాటింగ్‌ను కొన‌సాగించాడు.

47వ ఓవ‌ర్‌లో అత‌ను ఓ అద్భుతం సృష్టించాడు. 2వ‌, 3వ బంతుల‌కు సిక్స‌ర్లు, 4వ బంతికి ఫోర్ కొట్టేశాడు. అప్పుడు అత‌ని వ్య‌క్తిగ‌త స్కోరు 195. ఆ ద‌శ‌లో 5 ర‌న్స్ కొడితే ఆసీస్ గెలుపు ఖాయం. ఇక మ్యాక్సీ డ‌బుల్ సెంచ‌రీ కొట్టాలంటే.. ఓ సిక్స‌ర్ దంచాల్సిందే. ముజీబ్ వేసిన అయిదో బంతికి మ్యాక్స్‌వెల్ సిక్స‌ర్ కొట్టేసి చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. వంటి చేతితోనే ఆస్ట్రేలియాను ఓట‌మి నుంచి బ‌య‌ట‌ప‌డేశాడు.

తీవ్ర నొప్పితో ఇన్నింగ్స్ ఆడిన మ్యాక్సీ.. ఆ షాట్‌తో సంబ‌రాల్లో తేలిపోయాడు. కాలి నొప్పి మాయ‌మైంది. చేతుల్ని చాచి, పైకెత్తి ఆ విక్ట‌రీని ఎంజాయ్ చేశాడు. ఈ విక్ట‌రీతో ఆసీస్‌కు సెమీస్ బ‌ర్త్ ఖ‌రారైంది. మ్యాక్స్‌వెల్ 128 బంతుల్లో 201 ర‌న్స్ చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. దాంట్లో 21 ఫోర్లు, 10 సిక్స‌ర్లు ఉన్నాయి.