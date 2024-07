July 22, 2024 / 10:27 AM IST

Geoffrey Boycott | గత కొన్ని రోజులుగా గొంతు క్యాన్సర్‌ (Throat Cancer)తో బాధపడుతున్న ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ దిగ్గజం (English Legend) జెఫ్రీ బాయ్‌కాట్ (Geoffrey Boycott) మరోసారి ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఇటీవలే జెఫ్రీ గొంతు క్యాన్సర్‌ చికిత్సలో భాగంగా శస్త్రచికిత్స చేయించుకుని డిశ్చార్జ్‌ అయిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, ఆయన ఆరోగ్యం మరోసారి విషమించడంతో ఆసుపత్రిలో చేర్పించినట్లు జెఫ్రీ కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. నిమోనియా (Pneumonia) కారణంగా ఆయన ఆరోగ్యం విషమంగా మారినట్టు జెఫ్రీ కుమార్తె ఎమ్మా తెలిపారు.

తన తండ్రి కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మద్దతు ఇస్తున్న అశేష అభిమానులను చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉందన్నారు. అయితే, దురదృష్టవశాత్తు తన తండ్రి ఆరోగ్యం కొంత విషమంగా ఉందని తెలిపారు. నిమోనియా పెరగడంతో ఆహారం కూడా తీసుకోలేకపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం తన తండ్రి వెంటిలేటర్‌పై ఉన్నారని, ట్యూబ్ ద్వారా ఆహారం అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

కాగా, 83 ఏళ్ల బాయ్‌కాట్ 2002లో తొలిసారి క్యాన్సర్‌ బారినపడ్డారు. కీమో థెరపీ అనంతరం కోలుకున్నారు. అయితే, ఈ ఏడాది మేలో క్యాన్సర్ మళ్లీ తిరగబెట్టడంతో శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు. శస్త్రచికిత్స అనంతరం ఇప్పుడు మరోసారి అనారోగ్యంపాలై ఆసుపత్రిలో చేరారు.

Thank you all for the well wishes, we’ve been blown away by the sheer number of them!

Unfortunately things have taken a turn for the worse and my Father has developed pneumonia and is unable to eat or drink so is back in hospital on oxygen and a feeding tube for the foreseeable.

— Sir Geoffrey Boycott (@GeoffreyBoycott) July 21, 2024