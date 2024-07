July 22, 2024 / 05:42 PM IST

Gautam Gambhir : భార‌త జ‌ట్టు ప్ర‌ధాన కోచ్ గౌతం గంభీర్ (Gautam Gambhir) ఎట్ట‌కేల‌కు ఖుషీ అయ్యాడు. టీమిండియా అసిస్టెంట్ కోచ్‌లుగా ఐపీఎల్ స‌హ‌చ‌రుల‌ను ప‌ట్టుప‌ట్టి మ‌రీ నియ‌మించుకున్న ఆనందంలో గౌతీ ఉన్నాడు. అసిస్టెంట్ కోచ్‌లుగా అభిషేక్ నాయ‌ర్ (Abhishek Nair), రియాన్ డ‌స్చేట్‌(Ryan Doeschate)ల నియ‌మాకానికి భార‌త క్రికెట్ నియంత్ర‌న మండ‌లి గ్రీన్ సిగ్న‌ల్ ఇచ్చింద‌ని గంభీర్ ధ్రువీక‌రించాడు. శ్రీ‌

లంక ప‌ర్య‌ట‌న‌కు బ‌య‌ల్దేరడానికి ముందు చీఫ్ సెలెక్ట‌ర్ అజిత్ అగార్క‌ర్‌(Ajit Agarkar)తో క‌లిసి గంభీర్ మీడియా స‌మావేశంలో మాట్లాడాడు. ఈ సంద‌ర్బంగా అభిషేక్, డ‌స్చేట్‌లు స‌హాయ‌క కోచ్‌లుగా ఎంపిక‌య్యార‌ని అత‌డు తెలిపాడు. ‘నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను అడిగిన‌వాటిలో చాలావాటికి బీసీసీఐ ఓకే చెప్పింది. అభిషేక్, డ‌స్చేట్‌లు అసిస్టెంట్ కోచ్‌లుగా ఖ‌రార‌య్యారు. ఇది చాలా మంచి టీమ్. మాకు శ్రీలంక సిరీస్ తర్వాత కూడా స‌మయం ఉంది. ఐపీఎల్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్‌కు మెంటార్‌గా స‌మ‌యంలో అభిషేక్, డ‌స్చేట్‌ల‌ను నేను బాగా నిశితంగా గ‌మ‌నించాను.

🚨Gautam Gambhir on Abhishek Nayar and Ryan Ten Doeschate as support staff :

” I have worked closely with Abhishek and Ryan in last two months at IPL with KKR. Both Absolute professionals and hopefully have a successful stint with the Indian team as coaches”. pic.twitter.com/fbP2O6w8uv

— KKR Vibe (@KnightsVibe) July 22, 2024