July 22, 2024 / 04:59 PM IST

Ajit Agarkar | టీ20 ప్రపంచకప్‌ ముగిసిన తర్వాత ఈ ఫార్మాట్‌కు రోహిత్ శర్మ గుడ్‌బై చెప్పడంతో శ్రీలంక పర్యటన నుంచి భారత్‌ కొత్త సారథిని నియమించింది. వాస్తవానికి పొట్టి ఫార్మాట్‌ కెప్టెన్సీ రేసులో హార్దిక్‌ పాండ్యా ఉన్నప్పటికీ అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ బీసీసీఐ.. స్టార్‌ బ్యాటర్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌కు ఆ బాధ్యతలు అప్పగించడం సంచలనం కలిగించింది. అయితే అలా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో తాజాగా చీఫ్‌ సెలక్టర్‌ అజిత్‌ అగార్కర్‌ వెల్లడించాడు. శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లబోయే ముందు కొత్త కోచ్‌ గౌతం గంభీర్‌తో కలిసి నిర్వహించిన ప్రెస్‌ మీట్‌లో అగార్కర్‌ మాట్లాడాడు.

అగార్కర్‌ స్పందిస్తూ.. ‘టీ20లలో రోహిత్‌ వారసుడిగా సూర్య అర్హుడు. జట్టు డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్‌ నుంచి ఫీడ్‌బ్యాక్‌ తీసుకున్నాకే మేం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఈ ఫార్మాట్‌లో అతడు అత్యుత్తమ బ్యాటర్‌గా ఉన్నాడు. అన్నింటికంటే ముఖ్యం ఈ ఫార్మాట్‌లో కెప్టెన్‌ అనే వ్యక్తి అన్ని మ్యాచ్‌లకు అందుబాటులో విధంగా ఉండాలి. ఆ నేపథ్యంలో సూర్య అర్హుడు అని మేం భావిస్తున్నాం. అతడు ఏమేరకు సక్సెస్‌ అయితాడనేది కాలమే నిర్ణయిస్తుంది..’ అని చెప్పాడు.

అగార్కర్‌ వ్యాఖ్యలను బట్టి చూస్తే.. హార్దిక్‌ తరుచూ ఫిట్‌నెస్‌ సమస్యలతో బాధపడుతున్నాడు. అతడు నిలకడగా ఆరు నెలల పాటు జట్టుతో ఉన్నది చాలా అరుదు. గడిచిన మూడేండ్లుగా అయితే జట్టులోకి రావడం ఏదో ఓ గాయంతో మళ్లీ మూడునాలుగు నెలలు దూరమవడం.. ఇదే తంతు జరుగుతోంది. ఇది భారత జట్టుపై తీవ్ర ప్రభావం పడనున్న నేపథ్యంలో హార్దిక్‌కు నో చెప్పినట్టు తెలుస్తోంది.

🚨 Ajit Agarkar clears the air on Surya Kumar Yadav as captain. He mentioned – “It’s the feedback we had received from the dressing room and he’s a deserving candidate. For Hardik, fitness has been a challenge.” pic.twitter.com/QPmfjObNsk

— KKR Vibe (@KnightsVibe) July 22, 2024