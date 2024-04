April 14, 2024 / 09:29 PM IST

MI vs CSK : ముంబై ఇండియ‌న్స్ కంచుకోటలో వ‌రుసగా మూడో మ్యాచ్‌లోనూ బౌండ‌రీల మోత మోగింది. అయితే.. ఈసారి డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్(chennai super kings) బ్యాట‌ర్లు చిత‌క్కొట్టారు. వాంఖ‌డే స్టేడియంలో ముంబై బౌలర్ల‌ను ఎడాపెడా బాదేసిన శివం దూబే(66 నాటౌట్‌), కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్(69)లు హాఫ్ సెంచ‌రీల‌తో క‌దం తొక్కారు. దాంతో, చెన్నై నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 4 వికెట్ల 206 న‌ష్టానికి ర‌న్స్ బాదింది. దూబే, గైక్వాడ్ వీర‌కొట్టుడుకు చివ‌ర్లో ఎంఎస్ ధోనీ(20 నాటౌట్‌) హ్యాట్రిక్ సిక్స‌ర్లు తోడ‌వ్వ‌డంతో ముంబైకి భారీ టార్గెట్ నిర్దేశించ‌గ‌లిగింది.

టాస్ ఓడిన చెన్నైకి ఆదిలోనే కొయేట్జీ షాక్ ఇచ్చాడు. ఓపెన‌ర్‌గా వ‌చ్చిన‌ అజింక్యా ర‌హానే(5)ను వెన‌క్కి పంపాడు. ఆ తర్వాత‌ న‌బీ, బుమ్రాలు క‌ట్టుదిట్టంగా బంతులు వేయ‌డంతో బౌండ‌రీలు రాలేదు. అయితే.. కొయేట్జీ వేసిన ఐదో ఓవ‌ర్లో గైక్వాడ్ గేర్ మార్చాడు. రెండు ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్ బాది చెన్నైకి ఊపు తెచ్చాడు. అంత‌లోనే ఓపెన‌ర్ ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర (21) ఇన్నింగ్స్‌కు శ్రేయాస్ గోపాల్ తెర‌దించాడు.

