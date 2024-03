March 19, 2024 / 12:13 PM IST

IPL 2024 : ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(IPL)కు ఉన్న క్రేజ్ తెలిసిందే. ఈ మెగా టోర్నీలో ఒక్క‌సారైనా ఆడాల‌ని క‌ల‌క‌న‌ని క్రికెట‌ర్ అరుదు. మాజీ క్రికెట‌ర్లు సైతం కామెంటేట‌ర్లుగా ఈ లీగ్‌లో భాగ‌మై మురిసిపోతుంటారు. ఇప్ప‌టికే వెట‌ర‌న్స్ సునీల్ గ‌వాస్క‌ర్(Sunil Gavaskar), ర‌వి శాస్త్రి, అనిల్ కుంబ్లేలు కామెంటేట‌ర్స్‌గా ఫ్యాన్స్‌ను ప‌ల‌క‌రిస్తున్నారు. వీళ్ల జాబితాలో సిక్సర్ల సిద్దూగా పేరొందిన‌ న‌వ్‌జోత్ సింగ్ సిద్దూ(Navjot Singh Sidhu) కూడా చేరనున్నాడు.

అవును.. ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో సిద్ధూ కామెంటేట‌ర్‌గా అల‌రించ‌నున్నాడు. ఐపీఎల్‌లో స్టార్ స్పోర్ట్స్ త‌ర‌ఫున‌ సిద్దూ కామెంటేట‌ర్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించ‌నున్నాడు. ఈ విష‌యాన్ని ఆ సంస్థ మంగ‌ళ‌వారం ఎక్స్ వేదిక‌గా వెల్ల‌డించింది. అంతేకాదు సిద్దూను ‘స‌ర్ధార్ ఆఫ్ కామెంటరీ బాక్స్‌’గా అభివ‌ర్ణించింది.

A wise man once said, “Hope is the biggest ‘tope’”

And this wise man, the great @sherryontopp himself, has joined our Incredible StarCast! 👏

Don’t miss his incredible commentary (and gajab one-liners) in #IPLOnStar – STARTS MAR 22, 6:30 PM onwards, LIVE on Star Sports Network! pic.twitter.com/BjmFq9OKQ4

— Star Sports (@StarSportsIndia) March 19, 2024