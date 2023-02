February 22, 2023 / 07:45 PM IST

Sarah Taylor : ఇంగ్లండ్ మాజీ వికెట్ కీప‌ర్‌ సారా టేల‌ర్ మొద‌టిసారి త‌ల్లి కాబోతోంది. ఈ విష‌యాన్ని ఆమె ఈరోజు సోష‌ల్‌మీడియాలో షేర్ చేసింది. విశేషం ఏంటంటే.. ఆమె బిడ్డ‌ను క‌నేది మ‌హిళా భాగ‌స్వామి డ‌యానాతో. గ‌త కొన్నాళ్లుగా వీళ్లు స‌హ‌జీవ‌నం చేస్తున్నారు. ప్రెగ్నెన్సీ కిట్‌ను చూపిస్తూ డ‌యాన‌తో ఉన్న ఫొటోల‌ను సారా ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేసింది. ‘ఎప్ప‌టినుంచో అమ్మ కావాలనేది నా భాగ‌స్వామి డ‌యాన క‌ల‌. అయితే.. ఈ ప్ర‌యాణం అంత సులువుగా ఏం లేదు. అయినా కూడా డ‌యాన న‌మ్మ‌కం కోల్పోలేదు.

తాను మంచి త‌ల్లి అవుతుంద‌ని నాకు తెలుసు. త‌నతో బిడ్డ‌ను కంటున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మ‌రో 19 వారాలు జీవితం విభిన్నంగా ఉండ‌నుంది. నిన్ను చూస్తే గ‌ర్వంగా ఉంది డ‌యాన’ అంటూ ఆ ఫొటోకు సారా క్యాప్ష‌న్ రాసింది. ఆ పోస్ట్ చూసిన మాజీ క్రికెట‌ర్లు, ఫ్యాన్స్ సారా జంట‌కు అభినంద‌న‌లు తెలుపుతున్నారు. ‘కంగ్రాట్యులేష‌న్స్ లెజెండ్. అద్భుత‌మైన ప్ర‌యాణం నీకోసం ఎదురు చూస్తోంది’ అని ఆస్ట్రేలియా దిగ్గ‌జం ఆడం గిల్‌క్రిస్ట్ కామెంట్ చేశాడు.

ఇంగ్లండ్ జ‌ట్టు బెస్ట్ కీప‌ర్‌గా పేరొంద‌ని సారా టేల‌ర్ రెండు సార్లు ఐసీసీ ఉమెన్స్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్ అవార్డు అందుకుంది. 2014లో ఉమెన్స్ క్రికెట‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్‌గా సెల‌క్ట్ అయింది. అంతేకాదు 2017, 2009లో వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ గెలిచిన ఇంగ్లండ్ జ‌ట్టులో సారా స‌భ్యురాలు. 2009లో ఇంగ్లండ్ టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ సాధించ‌డంలో ఆమె కీల‌క పాత్ర పోషించింది. కెరీర్‌లో ఎన్నో మైలురాళ్లు దాటిన సారా 30 ఏళ్ల వ‌య‌సులో అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికి అంద‌ర్నీ అశ్చ‌ర్యానికి గురి చేసింది. మాన‌సిక ఆందోళ‌న (యాంగ్జైటీ) వెంటాడుతుండ‌డంతో 2016లో విరామం తీసుకుంది. మ‌ళ్లీ జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చింది. కానీ, మున‌ప‌టిలా రాణించ‌లేదు దాంతో, చివ‌ర‌కు ఆట‌కు గుడ్ బై చెప్పింది.

కెరీర్‌లో126 వ‌న్డేలు ఆడిన సారా 2,177 ర‌న్స్ చేసింది. ఆమె ఖాతాలో 7 సెంచ‌రీలు, 20 హాఫ్ సెంచ‌రీలు ఉన్నాయి. 90 టీ20లు ఆడిన అనుభ‌వం ఆమె సొంతం. అంతేకాదు టెస్టు క్రికెట్‌లో 10 మ్యాచ్‌ల‌కు ఆమె ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్‌గా ఉంది. 2017లో వ‌రల్డ్ క‌ప్ గెలిచిన జ‌ట్టులో సారా స‌భ్యురాలు. 2021లో పురుషుల టీ20 లీగ్ జ‌ట్టుకు కోచ్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించింది. టీ10 లీగ్‌లో అబూ దాబీ టీమ్‌కు సారా అసిస్టెంట్ కోచ్‌గా సేవ‌లు అందించింది.

Being a mother has always been my partner’s dream. The journey hasn’t been an easy one but Diana has never given up. I know she will be the best mum and I’m so happy to be a part of it x

19 weeks to go and life will be very different ! 🤍🌈 pic.twitter.com/9bvwK1Yf1e

— Sarah Taylor (@Sarah_Taylor30) February 21, 2023