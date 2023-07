July 16, 2023 / 06:56 PM IST

Finn Allen : మేజ‌ర్ లీగ్ క్రికెట్‌(Major League Cricket)లో వింత సంఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. సింగిల్ తీసేందుకు ప్ర‌య‌త్నించిన ఓపెన‌ర్ ఫిన్ అలెన్(Finn Allen) అనుకోకుండా ర‌నౌట‌య్యాడు. కార‌ణం ఏంటంటే..? అత‌డి బ్యాట్ పిచ్ మ‌ధ్య‌లో ఇరుక్కు పోయింది. దాంతో, చేసేదేం లేక వేగంగా ప‌రుగెత్తాడు. కానీ, ఆలోపే ఫీల్డ‌ర్ మెరుపు త్రోతో వికెట్ల‌ను ప‌డ‌గొట్టాడు. ఊహించని ప‌రిణామంతో షాక్ తిన్న అలెన్ నిరాశ‌గా పెవిలియ‌న్ బాట ప‌ట్టాడు. ప్ర‌స్తుతం అత‌ని ర‌నౌట్ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

న్యూజిలాండ్ స్టార్ ఓపెన‌ర్ అయిన ఫిన్ అలెన్ సాన్ ఫ్రాన్సిస్కో యూనికార్న్(San Francisco Unicorns) జ‌ట్టుకు ఆడుతున్నాడు. ఈరోజు సియ‌టెల్ ఒర్కాస్(Seattle Orcas) జ‌ట్టుతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో అలెన్ అనూహ్యంగా ర‌నౌట‌య్యాడు. 9 బంతుల్లోనే 28 ర‌న్స్ కొట్టిన అత‌ను అన‌వ‌స‌ర‌ సింగిల్‌కు ప్ర‌య‌త్నించాడు.

WHAT JUST HAPPENED⁉️

Was this the only way Finn Allen could get out tonight?

HEADS-UP play and a BEAUTIFUL throw from Shehan Jayasuriya!

4⃣2⃣/1⃣ (3.2) pic.twitter.com/GZk5bkYG4Q

— Major League Cricket (@MLCricket) July 16, 2023