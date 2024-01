Indian Women’s Hockey Team: భారత హాకీ అభిమానులకు చేదువార్త.. ఒలింపిక్స్‌ బెర్త్‌ కోల్పోయిన టీమిండియా

January 19, 2024 / 07:59 PM IST

Indian Women’s Hockey Team: టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో చివరిదాకా స్ఫూర్తిదాయక ఆటతో అందరిలోనూ స్ఫూర్తినింపిన భారత మహిళల హాకీ జట్టు ఈసారి విశ్వక్రీడలకు అర్హత సాధించడంలో విఫలమైంది. రాంచీ (జార్ఖండ్‌) వేదికగా జరుగుతున్న ఫెడరేషన్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ హాకీ (ఎఫ్‌ఐహెచ్‌) ఒలింపిక్‌ క్వాలిఫయర్స్‌లో సవితా పునియా నేతృత్వంలోని భారత జట్టు.. 0-1 తేడాతో జపాన్‌ చేతిలో ఓడిపోయింది. ఆట ఫస్ట్‌ హాఫ్‌ ఆరో నిమిషంలో జపాన్‌ ప్లేయర్‌ కానా ఉరాటా పెనాల్టీ కార్నర్‌ను గోల్‌గా మలిచింది. ఆ తర్వాత ఇరు జట్లు గోల్‌ చేయలేకపోయినా 1-0 ఆధిక్యంతో జపాన్‌ జయకేతనం ఎగురవేసింది.

తాజా ఓటమితో భారత్‌.. ఈ ఏడాది పారిస్‌ వేదికగా జరగాల్సి ఉన్న ఒలింపిక్స్‌లో ఆడే అవకాశాన్ని కోల్పోయింది. 2016 తర్వాత భారత మహిళల జట్టు ఒలింపిక్స్‌లో చోటు దక్కించుకోకపోవడం ఇదే ప్రథమం. రాంచీలో జరుగుతున్న ఒలింపిక్‌ క్వాలిఫయర్స్‌ పోటీలలో భాగంగా భారత్‌ గ్రూప్‌ స్టేజ్‌లో యూఎస్‌ఎ చేతిలో ఓడింది. కానీ న్యూజిలాండ్ ఇటలీపై గెలిచింది.

BREAKING: Indian Women Hockey team MISS OUT on qualifying for Paris Olympics 💔

India gave their best but that was not enough as they go down to Japan 0-1 in the play-off match to decide the 3rd Olympic Spot in Olympic Qualification tournament. #FIHOlympicQualifiers pic.twitter.com/rkhGSHBCul

— India_AllSports (@India_AllSports) January 19, 2024