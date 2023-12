Fans Slams England Cricket Team After Back To Back Series Defeats Vs West Indies

ENGvsWI: వరల్డ్‌కప్‌కు క్వాలిఫై కాని టీమ్‌ చేతిలో వరుసగా రెండు సిరీస్‌లు కోల్పోయిన ఇంగ్లండ్‌.. ఆటాడుకుంటున్న నెటిజన్లు

ENGvsWI: ప్రపంచ అగ్రశ్రేణి ఆటగాళ్లు ఉన్నా వరుసగా రెండు వరల్డ్‌ కప్‌ (టీ20, వన్డే)లలో కనీసం క్వాలిఫై కూడా కాలేకపోయిన వెస్టిండీస్‌ చేతిలో ఓడిపోవడం ఇంగ్లండ్‌ అభిమానులకు ఆగ్రహం తెప్పించింది.

December 22, 2023 / 04:27 PM IST

ENGvsWI: గత కొన్నేండ్లుగా ఫార్మాట్‌తో సంబంధం లేకుండా అత్యున్నత స్థాయి ప్రదర్శనలు చేస్తున్న ఇంగ్లండ్‌ జట్టుకు ఏమైంది..? ఇటీవలే ముగిసిన వన్డే ప్రపంచకప్‌లో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగిన బట్లర్‌ సేన కనీసం గ్రూప్‌ స్టేజ్‌ కూడా దాటలేదు. పైగా అఫ్గానిస్తాన్‌, శ్రీలంకల వంటి పసికూనల చేతిలో ఓడింది. ఈ ఓటమి బాధ నుంచి పూర్తిస్థాయిలో కోలుకోకముందే ఇంగ్లండ్‌కు మరోసారి బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ స్ట్రోక్‌లు తాకుతున్నాయి. వెస్టిండీస్‌ పర్యటనలో ఆ జట్టు వరుసగా వన్డేలు, టీ20 సిరీస్‌లను కోల్పోయి తీవ్ర విమర్శల పాలైంది.

వన్డే సిరీస్‌ను 2-1తో కోల్పోయిన ఇంగ్లండ్‌.. టీ20 సిరీస్‌లో ప్రపంచ అగ్రశ్రేణి ఆటగాళ్లు ఉన్నా వరుసగా రెండు వరల్డ్‌ కప్‌ (టీ20, వన్డే)లలో కనీసం క్వాలిఫై కూడా కాలేకపోయిన వెస్టిండీస్‌ చేతిలో ఓడిపోవడం ఆ జట్టు అభిమానులకు ఆగ్రహం తెప్పించింది. గురువారం ట్రినిడాడ్‌ వేదికగా ముగిసిన ఐదో మ్యాచ్‌లో విండీస్‌ చేతిలో నాలుగు వికెట్ల తేడాతో ఓడటంతో పొట్టి సిరీస్‌నూ కోల్పోయింది. తాజా వైఫల్యంతో సోషల్‌ మీడియాలో స్వదేశానికి చెందిన అభిమానులతో పాటు నెటిజన్లు కూడా బట్లర్‌ గ్యాంగ్‌ను ఆటాడుకుంటున్నారు.

You realise you lost a series to a side that couldn’t even qualify for the World Cup right?? 😂😂😂😂😂😂 — AJT (@Tonks105) December 22, 2023

Buttler is no Morgan, and Mott isn’t the answer. Big changes are needed ahead of the next World Cup — YOUAREMYBORO 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@THEREALBORO) December 22, 2023

వరుస వైఫల్యాల నేపథ్యంలో ఆ జట్టు పరిమిత ఓవర్ల సారథి జోస్‌ బట్లర్‌, హెడ్‌ కోచ్‌ లు తమ పదవుల నుంచి తప్పుకుంటే బెటర్‌ అని సూచిస్తున్నారు. బట్లర్‌ ఎప్పటికీ మోర్గాన్‌ వారసుడు కాదని, వచ్చే ఏడాది టీ20 ప్రపంచకప్‌ ఉన్న నేపథ్యంలో ఇప్పటికైనా ఇంగ్లండ్‌ యాజమన్యం వీలైనంత త్వరగా జట్టులో మార్పులు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు. క్రిస్‌మస్‌కు ముందే బట్లర్‌ను సారథిగా తొలగించాలని ఇంగ్లండ్‌ ఫ్యాన్స్‌ ట్విటర్‌ (ఎక్స్‌) వేదికగా అభిమానులు కోరుతున్నారు.

Nothing like a series defeat after such a shocking world cup. Coach and captain need to go now. — Michael Ivory (@mikeivory91) December 21, 2023