September 10, 2023 / 10:05 PM IST

Fakhar zaman : ఆసియా క‌ప్‌లో భార‌త్(India), పాకిస్థాన్(Paksitan) మ‌ధ్య జ‌రిగిన సూప‌ర్ 4 మ్యాచ్‌లో ఓ ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. 24.1 ఓవ‌ర్ స‌మ‌యంలో మ్యాచ్‌కు వర్షం అంతరాయం కలిగించింది. దాంతో గ్రౌండ్‌ సిబ్బంది ప్లాస్టిక్ కవర్లతో పిచ్‌ను క‌ప్పేందుకు ప‌రుగు తీశారు. అంత‌కుముందు వ‌ర‌కూ అక్కడే ఫీల్డింగ్‌ చేసి డగౌట్‌కు వెళ్తున్న పాకిస్థాన్‌ ఓపెనర్‌ ఫఖర్‌ జమాన్‌(Fakhar zaman) వాళ్ల‌ను గ‌మ‌నించాడు.

ఆ గ్రౌండ్స్‌మెన్‌తో కలిసి కవర్లు లాగుతూ మైదానంలోకి ప‌రుగెత్తాడు. ప్ర‌స్తుతం ఆ ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. సిబ్బందికి సాయం చేసిన పాక్‌ ఓపెనర్‌పై పలువురు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

Fakhar Zaman helping the ground staff get the pitch covered. cute but bhai aap dua karo ground mein flood aa jaye, help na karo. #INDvsPAK pic.twitter.com/a3FMfrrHw0

— Dexie (@dexiewrites) September 10, 2023