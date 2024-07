July 16, 2024 / 07:44 PM IST

EURO Championship : సాక‌ర్ ప్రేమికుల‌ను రంజింప‌జేసిన యూరో చాంపియ‌న్‌షిప్ (EURO Championship) ముగియ‌డంతో ‘టీమ్ ఆఫ్ ది టోర్న‌మెంట్‌’ను నిర్వాహ‌కులు ప్ర‌క‌టించారు. మెగా టోర్నీలో ఆద్యంతం అబ్బుర‌ప‌రిచిన 11 మందితో కూడిన జాబితాను వెల్ల‌డించారు. ట్రోఫీ గెలుపొందిన స్పెయిన్ (Spain) నుంచి ఏకంగా ఆరుగురికి ఈ జ‌ట్టులో చోటు ద‌క్క‌డం విశేషం.

యూరో క‌ప్‌లో ప్ర‌త్యేక ఆక‌ర్ష‌ణ‌గా నిలిచిన యువ‌కెర‌టం ల‌మినె య‌మ‌ల్ (Lamine Yamal) సైతం ఈ జ‌ట్టులో చోటు ద‌క్కించుక‌న్నాడు. ఫ్రాన్స్ నుంచి ఇద్ద‌రు, ర‌న్న‌ర‌ప్‌గా నిలిచిన‌ ఇంగ్లండ్, జ‌ర్మ‌నీ, స్విట్జ‌ర్‌లాండ్‌ల నుంచి ఒక్కొక్క‌రిని నిర్వాహ‌కులు ఎంపిక చేశారు. ఫుట్‌బాల్ స్టార్లు అయిన కిలియ‌న్ ఎంబాపే, జుడె బెల్లింగ‌మ్‌ల పేర్లు లేక‌పోవ‌డం గ‌మ‌నార్హం.

👕✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA’s Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 16, 2024