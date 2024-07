July 16, 2024 / 07:19 PM IST

Rafael Nadal : టెన్నిస్ దిగ్గ‌జం ర‌ఫెల్ నాదల్ (Rafael Nadal) మ‌ళ్లీ రాకెట్ అందుకున్నాడు. ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ మ‌ధ్య‌లోనే వైదొలిగిన ర‌ఫా.. గాయం నుంచి కోలుకొని కొత్త ఉత్సాహంతో కోర్టులోకి దిగాడు. ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్‌ (Paris Olympics)కు స‌న్న‌ద్ధ‌త‌లో భాగంగా నాద‌ల్ టోర్నీలో స్వీడిష్ ఓపెన్‌ (Swedish Open)లో ఆడుతున్నాడు. నార్వేకు చెందిన కాస్ప‌ర్ రూడ్‌ (Casper Ruud)తో జ‌త క‌ట్టిన స్పెయిన్ బుల్ విజ‌యంతో ట్రోఫీ వేట మొద‌లెట్టాడు.

మాజీ వ‌రల్డ్ నంబ‌ర్ 1 నాద‌ల్ మ‌ట్టి కోర్టులో త‌న‌కు ఎదురు లేద‌ని మ‌రోసారి చాటాడు. సోమ‌వారం జ‌రిగిన డ‌బుల్స్ మ్యాచ్‌లో నాద‌ల్ ఓడీ రెండో సీడ్ గిడో ఆండ్రియోజి, మిగెల్ రెయెస్ వ‌రెలాపై సూప‌ర్ విక్ట‌రీ కొట్టింది. ఏక‌పక్షంగా సాగిన పోరులో 6-1, 6-4తో గెలుపొంది రెండో రౌండ్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. ఇక‌ మ్యాచ్ అనంత‌రం నాదల్ మాట్లాడుతూ మ‌ట్టి కోర్టులో మ‌ళ్లీ ఆడ‌డం చాలా సంతోషంగా ఉంద‌ని అన్నాడు.

Starting with a bang 💥@RafaelNadal & @CasperRuud98 defeat the No.2 seeds Andreozzi/ Reyes-Varela 6-1 6-4 to begin their doubles campaign in Bastad!#NordeaOpen pic.twitter.com/QWcMvgs8x8

— Tennis TV (@TennisTV) July 15, 2024