Graham Thorpe : ఇంగ్లండ్ క్రికెట్‌లో విషాదం నెల‌కొంది. ఆ దేశ మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ గ్రాహ‌మ్ థోర్పె(Graham Thorpe) క‌న్నుమూశాడు. 55 ఏండ్ల వ‌య‌సులో గ్రాహ‌మ్ ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్లాడు. ఈమ‌ధ్యే తీవ్ర అనారోగ్య పాలైన గ్రాహమ్‌ను కుటుంబ‌స‌భ్యులు ద‌వాఖాన‌కు త‌ర‌లించారు. అయితే.. అక్క‌డ వైద్యులు శ‌త‌విధాలుగా ప్ర‌య‌త్నించినా ఈ మాజీ క్రికెట‌ర్ ప్రాణాలు కాపాడ‌లేక‌పోయారు. అయితే.. అత‌డి మృతికి కార‌ణాలు ఏంటీ? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. గ్రాహమ్ అకాల మ‌ర‌ణం ప‌ట్ల ఇంగ్లండ్, వేల్స్ క్రికెట్ బోర్డు క్రికెట్, స‌ర్రీ క్రికెట్‌లు సంతాపం తెలిపాయి.

గ్రాహ‌మ్ ఇంగ్లండ్ అత్యుత్త‌మ బ్యాట‌ర్ మాత్ర‌మే కాదు ప్ర‌పంచంలోని అభిమానుల మ‌న‌సు గెలిచిన క్రికెట‌ర్ కూడా. అత‌డి నైపుణ్యం చాలా విభిన్న‌మైన‌ది. 13 ఏండ్ల కెరీర్‌లో గ్రాహ‌మ్ ఇంగ్లండ్ జట్టులో సంబురాలు నింపాడు. అనంత‌రం కోచ్‌గానూ ఇంగ్లండ్ జ‌ట్టును మూడు ఫార్మాట్ల‌లో విజేత‌గా నిలిపాడు అని ఇంగ్లండ్ బోర్డు ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో వెల్ల‌డించింది.

“He brought much joy to fans of English cricket, and that will live with them forever as they remember a man who gave so much to the game.”

Our obituary to Graham Thorpe, who has passed away aged 55.

