March 7, 2024 / 10:17 AM IST

IND vs ENG 5th Test : ధ‌ర్మ‌శాల‌లో జ‌రుగుతున్న ఐదో టెస్టులో ఇంగ్లండ్(England) టాస్ గెలిచింది. కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకోగా.. ఈ మ్యాచ్‌లో భార‌త జ‌ట్టు రెండు మార్పుల‌తో ఆడుతోంది. గాయ‌ప‌డిన ర‌జ‌త్ పాటిదార్ బ‌దులు యంగ్‌స్ట‌ర్ దేవ్‌దత్ ప‌డిక్క‌ల్ తుది జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చాడు.

అత‌డు ఈ మ్యాచ్‌తో టెస్టుల్లో అరంగేట్రం చేయ‌నున్నాడు. ఆకాశ్ దీప్ స్థానంలో ఏస్ పేస‌ర్ బుమ్రా జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చాడు. అంతేకాదు భార‌త స్పిన్న‌ర్ అశ్విన్‌, ఇంగ్లండ్ ఆట‌గాడు జానీ బెయిర్‌స్టోకు ఇది వందో మ్యాచ్ కావ‌డం విశేషం.

A look at #TeamIndia‘s Playing XI for the 5th and final #INDvENG Test!

Devdutt Padikkal makes his Test Debut 👏👏

Follow the match ▶️ https://t.co/OwZ4YNua1o@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/TvFY7L9CjB

— BCCI (@BCCI) March 7, 2024