June 22, 2024 / 09:13 PM IST

ENG vs USA : టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియిన్ ఇంగ్లండ్ (England) సెమీస్ రేసులో వెన‌క‌బ‌డింది. గ్రూప్ 2 సూప‌ర్ 8 తొలి పోరు ఆతిథ్య వెస్టిండీస్‌ (West Indies)ను చిత్తుగా ఓడించిన బ‌ట్ల‌ర్ సేన మ‌లిపోరులో దక్షిణాఫ్రికా (South Africaa)పై త‌డ‌బ‌డింది. దాంతో, అమెరికాతో ఆదివారం జ‌రిగే మ్యాచ్ ఇంగ్లండ్‌కు చావోరేవో లాంటిది. అయితే.. జూన్ 24న బార్బ‌డోస్ వేదిక‌గా జ‌రుగ‌బోయే ఈ మ్యాచ్‌కు వరుణుడి ముప్పు పొంచి ఉంది. సోమ‌వారం బార్బ‌డోస్‌లో భారీ వాన ప‌డ‌నుంద‌ని వాతావ‌ర‌ణ శాఖ తెలిపింది.

ఒక‌వేళ వ‌ర్షం కార‌ణంగా గేమ్ ర‌ద్ద‌యితే ఇరుజ‌ట్ల‌కు ఒక్కో పాయింట్ కేటాయిస్తారు. అప్పుడు ఇంగ్లండ్ పాయింట్ల సంఖ్య‌ మూడుకు చేరుతుంది. ఆ ప‌రిస్థితుల్లో బ‌ట్ల‌ర్ బ్యాచ్ ఆశ‌ల‌న్నీ వెస్టిండీస్, ద‌క్షిణాఫ్రికా మ్యాచ్‌పై పెట్టుకోవాల్సిందే. అందులో రొవ్‌మ‌న్ పావెల్ బృందం అజేయంగా దూసుకెళ్తున్న‌ స‌ఫారీ జ‌ట్టుకు చెక్ పెడితే ఇంగ్లండ్ రేసులో నిలుస్తుంది.

Carrying the hopes of his nation 👊

England’s number five, Harry Brook, raises the bat upon reaching a maiden @MyIndusIndBank Milestone of the #T20WorldCup 2024 👏#ENGvSA pic.twitter.com/j3aBbWKtI4

— ICC (@ICC) June 21, 2024