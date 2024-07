July 19, 2024 / 07:47 PM IST

Mark Wood : టెస్టు క్రికెట్‌లో ఇంగ్లండ్ పేస‌ర్ మార్క్ వుడ్ (Mark Wood) చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. వెట‌ర‌న్ బౌల‌ర్ జేమ్స్ అండ‌ర్స‌న్ (James Anderson) స్థానంలో జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చిన ఈ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ సొంత‌గ‌డ్డ‌పై ఫాస్టెస్ట్ ఓవ‌ర్‌తో రికార్డులు బ‌ద్ధలు కొట్టాడు. వెస్టిండీస్‌తో జ‌రుగుతున్న రెండో టెస్టులో వుడ్ స‌గ‌టున గంట‌కు 94.7 మైళ్ల‌ వేగంతో అంటే.. 152.4 కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో ఆరు బంతులు వేశాడు.

దాంతో సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో వేగ‌వంత‌మైన ఓవ‌ర్ వేసిన ఇంగ్లీష్ బౌల‌ర్‌గా వుడ్ రికార్డుల్లోకెక్కాడు. ఆ కాసేప‌టికే నిమిషాల‌ వ్య‌వ‌ధిలోనే వుడ్ త‌న రికార్డును తానే బ్రేక్ చేశాడు. 152.8 కిలోమీట‌ర్ల (గంట‌ల‌కు 95 మైళ్లు) వేగంతో ఓవ‌ర్ పూర్తి చేసి త‌న వేగానికి సాటి లేద‌ని నిరూపించాడు.

This record has already been beaten… By Mark Wood’s third over 😂 https://t.co/3TUz6lrF5I

— England Cricket (@englandcricket) July 19, 2024