Dinesh Chandimal | ఆసీస్ పై తొలి డబుల్ సెంచరీ.. చరిత్ర సృష్టించిన శ్రీలంక బ్యాటర్..

July 11, 2022 / 04:21 PM IST

శ్రీలంక మిడిలార్డర్ ఆటగాడు దినేశ్ చండిమాల్ చరిత్ర సృష్టించాడు. గాలే వేదికగా శ్రీలంక-ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో అతడు డబుల్ సెంచరీ సాధించాడు. తద్వారా టెస్టులలో శ్రీలంక తరఫున ఆస్ట్రేలియాపై డబుల్ సెంచరీ సాధించిన తొలి క్రికెటర్ గా తన పేరును చరిత్ర పుటల్లో లిఖించుకున్నాడు.

గాలేలో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో ఆసీస్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ లో 364 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. తొలి ఇన్నింగ్స్ లో లంక.. 181 ఓవర్లలో 554 పరుగులు చేసి ఆలౌటైంది. లంక బ్యాటర్లలో దినేశ్ చండిమాల్ (326 బంతుల్లో 206 నాటౌట్, 16 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) డబుల్ సెంచరీ సాధించాడు. అతడికి తోడుగా కెప్టెన్ దిముత్ కరుణరత్నె (86), కుశాల్ మెండిస్ (85), కమిందు మెండిస్ (61), మాథ్యూస్ (52) లు రాణించారు.

కాగా ఆసీస్ పై డబుల్ సెంచరీ చేసిన లంక బ్యాటర్లలో చండిమాల్ మొదటివాడు. గతంలో ఆసీస్ పై టెస్టులలో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు నమోదు చేసిన లంక బ్యాటర్ల జాబితాలో మాజీ సారథి కుమార సంగక్కర (192), కుశాల్ మెండిస్ (176), అరవింద డిసిల్వ (167) టాప్-3లో ఉన్నారు. కానీ తాజాగా చండిమాల్ డబుల్ సెంచరీ బాదడం విశేషం. చండిమాల్ కెరీర్ లో కూడా ఇది తొలి డబుల్ సెంచరీ.

ఇదిలాఉండగా.. తొలి ఇన్నింగ్స్ లో భారీ స్కోరు సాధించిన లంక ఈ టెస్టుపై పట్టుబిగిస్తున్నది. ఆట నాలుగో రోజు మూడో సెషన్ ఆడుతున్న కంగారూలు రెండో ఇన్నింగ్స్ లో తడబడుతున్నారు. 30 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఆ జట్టు.. 4 వికెట్ల నష్టానికి 108 పరుగులు చేసింది. డేవిడ్ వార్నర్ (24), ఉస్మాన్ ఖవాజా (29), స్టీవ్ స్మిత్ (0), ట్రావిస్ హెడ్ (5) లు పెవిలియన్ చేరారు. ప్రస్తుతం మార్నస్ లబూషేన్ (29 బ్యాటింగ్), కామెరాన్ గ్రీన్ (20 నాటౌట్) ఆడుతున్నారు.

💯💯

Dinesh Chandimal brings up his maiden double ton in Test cricket! 🔥🔥#SLvAUS pic.twitter.com/SlaHMIxEg7

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) July 11, 2022