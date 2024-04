IPL 2024 | టికెట్‌ ఉన్నా..సీటు లేకపాయె!

April 7, 2024 / 01:18 AM IST

హైదరాబాద్‌: ఉప్పల్‌ స్టేడియం వేదికగా సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌, చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌ జట్ల మధ్య శుక్రవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో జునైద్‌ అహ్మద్‌ అనే అభిమానికి వింత అనుభవం ఎదురైంది. మహేంద్రసింగ్‌ ధోనీకి వీరాభిమాని అయిన జునైద్‌ మ్యాచ్‌ను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించేందుకు రూ.4500 పెట్టి టికెట్‌ కొనుగోలు చేశాడు. తీరా స్టేడియంకు వచ్చి స్టాండ్స్‌లో చూస్తే జునైద్‌కు కేటాయించిన జే66 నంబర్‌ కనిపించలేదు.

జే65, జే67 సీట్ల మధ్య తన నంబర్‌ 66 లేకపోవడంతో ఒక్కసారిగా అవాక్కయిన జునైద్‌ ఈ విషయాన్ని ఎక్స్‌ ద్వారా వెల్లడించాడు. సీటింగ్‌తో పాటు కొద్దిసేపు తాను నిలబడి ఉన్న చూస్తున్న ఫొటోలను ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశాడు. తనకు జరిగిన అనుభవాన్ని వివరిస్తూ టికెట్‌ మొత్తం తిరిగి చెల్లిస్తారా అంటూ ఎక్స్‌లో ప్రశ్నించాడు. అయితే దీనిపై సోషల్‌మీడియాలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ రకంగా స్పందించారు. ఇదిలా ఉంటే ఇన్నింగ్స్‌ విరామ సమయంలో జే 69, జే70 సీట్ల మధ్య తన సీట్‌ దొరికిందంటూ జునైద్‌ ఫొటో షేర్‌ చేయడంతో ఈ ఘటనలో కొత్త ట్విస్ట్‌ క్రికెట్‌ అభిమానులకు మజా అందించింది.

Disappointed that I’ve booked a ticket and seat Number was J66 in Stand.

Sorry state that seat doesn’t exist and had to stand and enjoy the game. Do I get a refund and compensation for this.#SRHvCSK #IPL2024 @JayShah @BCCI @IPL @JaganMohanRaoA @SunRisers pic.twitter.com/0fwFnjk641

— Junaid Ahmed (@junaid_csk_7) April 5, 2024