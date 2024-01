January 9, 2024 / 11:44 AM IST

ICC : అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్'(Player Of The Month) నామినీస్ పేర్ల‌ను ప్ర‌క‌టించింది. మ‌హిళ‌ల‌, పురుషుల క్రికెట్‌లో డిసెంబ‌ర్ నెల‌లో అద‌ర‌గొట్టిన ముగ్గురిని పేర్ల‌ను వెల్ల‌డించింది. పురుషుల విభాగంలో ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ ప్యాట్ క‌మిన్స్(Pat Cummins), న్యూజిలాండ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ గ్లెన్ ఫిలిఫ్స్(Glen Philiphs), బంగ్లాదేశ్ పేస‌ర్ తైజుల్ ఇస్లాం(Taijul Islam) పోటీప‌డుతున్నారు. ఓటింగ్ అనంత‌రం ఈ ముగ్గురిలో విజేత ఎవ‌రో ఐసీసీ ప్ర‌క‌టించ‌నుంది.

ఇక మ‌హిళ‌ల విష‌యానికొస్తే.. ఇద్ద‌రు భార‌త క్రికెట‌ర్లు ఈ అవార్డు రేసులో నిలిచారు. మిడిలార్డర్ బ్యాట‌ర్ జెమీమా రోడ్రిగ్స్(Jemimah Rodrigues), స్టార్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ దీప్తి శ‌ర్మ‌(Deepti Sharma)ల మ‌ధ్య గ‌ట్టి పోటీ నెల‌కొంది. జింబాబ్వే బౌల‌ర్ల ప్రీసియ‌స్ మ‌రంగే(Precious Marange) తొలిసారి ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డు బ‌రిలో నిలిచింది.

A star of Zimbabwe’s Africa Regional Qualifier campaign for the #T20WorldCup, plus two of India’s best against Australia 📝

Fierce competition for Women’s Player of the Month for December!

More 👉 https://t.co/0PtU3csBvl pic.twitter.com/fPW6bb70hV

— ICC (@ICC) January 9, 2024