March 31, 2024 / 11:34 PM IST

IPL 2024 DC vs CSK : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals) బోణీ కొట్టింది. ఐదు సార్లు చాంపియ‌న్ చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్(Chennai Super Kings) హ్యాట్రిక్ ఆశ‌ల‌పై నీళ్లు చ‌ల్లుతూ భారీ విజ‌యం సాధించింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్‌.. అన్ని విభాగాల్లో అద‌ర‌గొట్టి చెన్నైని 20 ప‌రుగుల తేడాతో చిత్తు చేసింది. భారీ ఛేద‌న‌లో ఖ‌లీల్ అహ్మ‌ద్(2\21) చెన్నై టాపార్డ‌ర్‌ను కూల్చగా.. ముకేశ్ కుమార్(3\21) మిడిలార్డ‌ర్ ప‌ని ప‌ట్టాడు. అజింక్యా ర‌హానే(45) ఒంట‌రి పోరాటానికి, మాజీ కెప్టెన్ ధోనీ(37 నాటౌట్), జ‌డేజా(21 నాటౌట్) మెరుపులు తోడైనా ఓట‌మి త‌ప్ప‌లేదు.

ఐపీఎల్‌లో బోణీ కొట్ట‌ని ఢిల్లీ హ్యాట్రిక్ ఓట‌మి త‌ప్పించుకుంది. కీల‌క పోరులో సంచ‌ల‌న ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో చెన్నైకి చెక్ పెట్టింది. భారీ ఛేద‌న‌లో చెన్నై చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌ను ఖ‌లీల్ అహ్మ‌ద్ ఆదిలోనే హ‌డలెత్తించాడు. వ‌రుస ఓవ‌ర్ల‌లో రుతురాజ్ గైక్వాడ్‌(1), ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌(2)ల‌ను ఔట్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత అజింక్యా ర‌హానే(45), డారిల్ మిచెల్‌(34)లు కీల‌క భాగ‌స్వామ్యం నిర్మించారు. దాంతో, బంతి అందుకున్న‌ ముకేశ్ కుమార్ చెన్నైని ముంచాడు. ఒకే ఓవ‌ర్లో వ‌రుస బంతుల్లో రహానే(45), రిజ్వీ(1)ల‌ను వెన‌క్కి పంపాడు. అప్ప‌టికీ 15 ఓవర్ల‌కు స్కోర్.. 112/5 .

