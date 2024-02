February 27, 2024 / 01:11 PM IST

WPL 2024 : మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ రెండో సీజ‌న్‌లో నిరుడు ర‌న్న‌ర‌ప్ ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals) బోణీ కొట్టింది. సోమ‌వారం యూపీ వారియ‌ర్స్‌(UP Warriorz)పై 9 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. తొలి విజ‌యం ఉత్సాహంలో ఉన్న ఆ జ‌ట్టుకు పెద్ద‌ షాక్ త‌గిలింది. డ‌బ్ల్యూపీఎల్ నిబంధ‌న‌ల‌ను ఉల్ల‌ఘించిన‌ ఢిల్లీ పేస‌ర్ అరుంధ‌తి రెడ్డి (Aundhati Reddy)కి ఫైన్ ప‌డింది. మ్యాచ్ ఫీజులో 10 శాతం కోత విధిస్తున్న‌ట్టు డ‌బ్ల్యూపీఎల్ మేనేజ్‌మెంట్ వెల్ల‌డించింది.

‘చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో యూపీ వారియ‌ర్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ పేస‌ర్ అరుంధ‌తి రెడ్డి డ‌బ్ల్యూపీఎల్ నియ‌మ నిబంధ‌న‌ల‌ను అతిక్ర‌మించింది. లెవ‌ల్ 1 నేరానికి పాల్ప‌డింది. దాంతో, రిఫ‌రీ అరుంధ‌తిపై ఫిర్యాదు చేయ‌గా.. ఆమె త‌న త‌ప్పును అంగీక‌రించింది. అందుక‌ని అరుంధ‌తికి మ్యాచ్ ఫీజులో 10 శాతం జ‌రిమానా విధించాం’ అని డ‌బ్ల్యూపీఎల్ నిర్వాహ‌కులు ఓ ప్ర‌క‌ట‌న విడుద‌ల చేశారు.

