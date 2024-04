April 2, 2024 / 08:51 PM IST

IPL 2024 RCB vs LSG ల‌క్నో ఓపెన‌ర్ క్వింట‌న్ డికాక్ (75) హాఫ్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగాడు. ఆర్సీబీ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేస్తూ ఐపీఎల్‌లో 22వ ఫిఫ్టీ బాదాడు. అయితే.. మ్యాక్స్‌వెల్ త‌న స్పిన్ మాయాజాలంతో రెండు కీల‌క వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

రెండో ఓవ‌ర్‌లోనే కేఎల్ రాహుల్(20) ను వెన‌క్కి పంపిన మ్యాక్సీ.. ఆ త‌ర్వాత ధాటిగా ఆడుతున్న‌ మార్క‌స్ స్టోయినిస్(24)ను ఔట్ చేశాడు. ప్ర‌స్తుతం డికాక్ జోడీగా నికోల‌స్ పూర‌న్(2) ఉతికేస్తున్నాడు. దాంతో, ల‌క్నో స్కోర్ 15 ఓవ‌ర్ల‌కు 130 దాటింది.

