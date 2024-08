August 3, 2024 / 05:52 PM IST

Paris Olympics 2024 : పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో ప‌త‌కం గెల‌వాల‌నుకున్న భార‌త సీనియ‌ర్ ఆర్చ‌ర్ దీపికా కుమారి (DeepikaKumari) క‌ల చెదిరింది. విశ్వ క్రీడ‌ల్లో రెండో సారి క్వార్ట‌ర్ ఫైనల్ చేరిన దీపిక సెమీ ఫైన‌ల్‌కు అర్హ‌త సాధించ‌లేక‌పోయింది. శ‌నివారం ద‌క్షిణ కొరియా ఆర్చ‌ర్ సు హైయ‌న్ (Su Hyeon)చేతిలో 4-6తో ఓట‌మి పాలైంది. దాంతో, ఆమెపై కోట్లాది మంది పెట్టుకున్న‌ ఒలింపిక్ మెడ‌ల్ ఆశ‌ల‌న్నీఅడియాశ‌ల‌య్యాయి.

ఒలింపిక్స్‌లో ఫేవ‌రెట్‌గా బరిలోకి దిగిన దీపిక‌ శుక్ర‌వారం క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్లో అడుగుపెట్టి ప‌త‌కంపై ఆశ‌లు రేపింది. దాంతో, క‌నీసం కాంస్యంతో ఆమె చ‌రిత్ర సృష్టించ‌డం ఖాయ‌మ‌నుకున్నారంతా. కానీ, సెమీస్‌లో దీపిక అనూహ్యంగా త‌డ‌బ‌డింది.

#OlympicGames Recurve Women’s Individual 1/8 Elimination Round

Deepika Kumari defeats Germany’ M. Kroppen 6-4 to qualifiy for the 1/4 Elimination Round for Today 5:09 PM Deepika Kunari🇮🇳 Vs Suhyeon Nam🇰🇷 on Live action on Jio Cinema and DD Sports 🏹🇮🇳

All the best #Deepika🏹🇮🇳 pic.twitter.com/v1vC8HbXpv

— ARCHERY ASSOCIATION OF INDIA (@india_archery) August 3, 2024