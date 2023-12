December 22, 2023 / 03:10 PM IST

Dean Elgar: దక్షిణాఫ్రికా టెస్టు జట్టు మాజీ సారథి డీన్‌ ఎల్గర్‌ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించాడు. స్వదేశంలో భారత్‌తో జరుగుతున్న రెండు టెస్టు మ్యాచ్‌ల సిరీసే అతడికి ఆఖరిది. ఈ మేరకు అతడు శుక్రవారం దక్షిణాఫ్రికా క్రికెట్‌ (సీఎస్‌ఎ)కు తన రిటైర్మెంట్‌ విషయాన్ని తెలియజేశాడు. దక్షిణాఫ్రికా తరఫున 12 ఏండ్లుగా ఆడుతున్న ఈ మాజీ సారథి.. ఇప్పటివరకూ 84 టెస్టులు, 8 వన్డేలు ఆడాడు.

2012లో పెర్త్‌ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన టెస్టులో మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఎల్గర్‌.. తన కెరీర్‌లో 84 టెస్టులు ఆడి 149 ఇన్నింగ్స్‌లలో 5,146 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 13 సెంచరీలు, 23 అర్థ సెంచరీలూ ఉన్నాయి. టెస్టులలో అతడి సగటు 37.02 గా ఉంది. వన్డే ఫార్మాట్‌లో 8 మ్యాచ్‌లు ఆడి ఏడు ఇన్నింగ్స్‌లలో 104 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ప్యూర్‌ టెస్టు బ్యాటర్‌ అయిన ఎల్గర్‌.. పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్‌లో మాత్రం తన మార్కును వేయలేకపోయాడు. 2018 తర్వాత అతడు వన్డేలు ఆడలేదు.

తన రిటైర్మెంట్‌పై ఎల్గర్‌ స్పందిస్తూ… ‘ఈ గేమ్‌ నుంచి నేను రిటైర్ అవుదామనుకుని నిర్ణయించుకున్నా. స్వదేశంలో భారత్‌తో జరుగబోయే రెంటు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీసే నాకు చివరిది. ఈ గేమ్‌ నాకు చాలా ఇచ్చింది. భారత్‌తో కేప్‌టౌన్‌ లో జరుగబోయే రెండో టెస్టే నాకు ఆఖరిది. నేను ఇక్కడే (కేప్‌టౌన్‌లో) నా మొదటి టెస్టు సెంచరీ చేశాను. ప్రపంచంలో ఇది నా ఫేవరేట్‌ స్టేడియం. ఇక్కడే నా కెరీర్‌లో ఆఖరి టెస్టు ఆడబోతున్నాను…’ అని చెప్పాడు.

Dean Elgar to retire from International cricket after the Test series against India.

– He is one of the finest Test Openers of this generation! pic.twitter.com/8qn8g0mCVb

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) December 22, 2023