July 28, 2023 / 09:52 AM IST

బ్రిడ్జ్‌టౌన్‌: వెస్టిండీస్‌తో బ్రిడ్జ్‌టౌన్‌లో జ‌రిగిన తొలి వ‌న్డేలో టీమిండియా విక్ట‌రీ కొట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో ఇండియ‌న్ బ్యాట‌ర్ హార్దిక్ పాండ్యా(Hardik Pandya) ర‌నౌట్ అయిన తీరు వివాదానికి తెర‌లేపింది. సోష‌ల్ మీడియాలో ఆ ర‌నౌట్‌పై భిన్నాభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి. స్ట్ర‌యికింగ్‌లో ఉన్న బ్యార‌ట్ ఇషాన్ కిష‌న్‌ భారీ షాట్ కొట్టాడు. అయితే ఆ బంతి నేరుగా బౌల‌ర్ చేతుల్లోకి వెళ్లింది. బౌల‌ర్ కారియ ఆ క్యాచ్‌ను జార‌విడిచేశాడు. అప్పుడు ఆ బంతి నేరుగా నాన్ స్ట్ర‌యిక‌ర్ ఎండ్‌లో వికెట్ల‌ను తాకింది. ఆ స‌మ‌యంలో ప‌రుగు కోసం ముందుకు వెళ్లిన నాన్‌స్ట్ర‌యిక‌ర్ బ్యాట‌ర్ పాండ్యా వెంట‌నే త‌న బ్యాట్‌ను క్రీజ్‌లో పెట్టాడు. కానీ థార్డ్ అంపైర్ మాత్రం ఔట్‌గా ప్ర‌క‌టించాడు. వికెట్ల‌ను బాల్ తాక‌డానికి ముందే పాండ్యా త‌న బ్యాట్‌ను క్రీజ్‌లో పెట్టాడు. కానీ బ్యాట‌ర్ బ్యాలెన్స్ త‌ప్ప‌డంతో బంతి వికెట్ల‌కు త‌గిలే స‌మ‌యంలో బ్యాట్ గాలిలోకి ఎగింది. దీంతో థార్డ్ అంపైర్ ఔట్‌గా ప్ర‌క‌టించాడు.

కొత్త రూల్స్ ప్ర‌కారం హార్దిక్ పాండ్యా ర‌నౌట్ కాదు అని కొంద‌రు నెటిజ‌న్లు వాదిస్తున్నారు. గాలిలోకి ఎగ‌ర‌డానికి ముందే బ్యాట్ క్రీజ్‌లో పెట్టాడ‌ని ఓ నెటిజ‌న్ త‌న అభిప్రాయాన్ని వ్య‌క్తం చేశాడు. ర‌నౌట్ రూల్స్ మారాయ‌ని, అలాంట‌ప్పుడు పాండ్యాను ఎలా ఔట్‌గా ప్ర‌క‌టిస్తార‌ని మ‌రో యూజ‌ర్ అడిగాడు.

Hardik Pandya should not have been given out basis new run out rules. His bat was grounded in crease before going in air#INDvsWI pic.twitter.com/tqgEkC9xQL

— Slayer  (@pervy_slayer_) July 27, 2023