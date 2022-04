DC vs RR | మళ్లీ టాస్ ఓడిన రాజస్థాన్.. బౌలింగ్ ఎంచుకున్న ఢిల్లీ

April 22, 2022 / 07:12 PM IST

ఐపీఎల్‌లో ఆసక్తికరమైన పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. గెలుస్తూ, ఓడుతూ వస్తున్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా తలపడేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. గత మ్యాచ్‌లో పంజాబ్‌ను అత్యల్ప స్కోరుకే కట్టడి చేసిన ఉత్సాహంతో.. ఈసారి కూడా ఢిల్లీ జట్టు టాస్ గెలిచిన వెంటనే బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ముందుగా బౌలింగ్ చేయడం వల్ల తమ ఫాస్ట్ బౌలర్లు, స్పిన్నర్లు మంచి సహకారం లభిస్తుందని పంత్ అన్నాడు.

తమ జట్టులో ఎలాంటి మార్పులూ లేవని వెల్లడించాడు. తాను బౌలింగ్ చేయడానికైనా లేదంటే బ్యాటింగ్ చేయడనాకైనా దేనికైనా సిద్ధపడే వచ్చానని రాజస్థాన్ సారధి సంజు శాంసన్ అన్నాడు. తమ జట్టులో కూడా ఎలాంటి మార్పులూ లేవని చెప్పాడు. అయితే ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఆరు మ్యాచుల్లో సంజు శాంసన్ కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే టాస్ గెలవడం గమనార్హం.

రాజస్థాన్ రాయల్స్: జోస్ బట్లర్, దేవదత్ పడిక్కల్, సంజు శాంసన్ (కెప్టెన్), షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, రియాన్ పరాగ్, కరుణ్ నాయర్, రవిచంద్రన్ అశ్విన్, ట్రెంట్ బౌల్ట్, ఓబెడ్ మెక్‌కాయ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, యుజ్వేంద్ర చాహల్

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్: పృథ్వీ షా, డేవిడ్ వార్నర్, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, రిషభ్ పంత్ (కెప్టెన్), రోవ్‌మెన్ పావెల్, లలిత్ యాదవ్, శార్దూల్ ఠాకూర్, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, ముస్తాఫిజుర్ రెహ్మాన్, ఖలీల్ అహ్మద్

Delhi Capitals have won the toss and they will bowl first against #RR.

Live – https://t.co/IOIoa87Os8 #DCvRR #TATAIPL pic.twitter.com/81U0oOwrFO

— IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2022