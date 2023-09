September 15, 2023 / 07:47 PM IST

ENG vs NZ : సిరీస్ డిసైడ‌ర్ అయిన నాలుగో వ‌న్డేలో ఇంగ్లండ్ స్టార్ డేవిడ్ మ‌ల‌న్(Dawid Malan) రెచ్చిపోయాడు. న్యూజిలాండ్‌పై బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డిన మ‌ల‌న్ (104 నాటౌట్) 14 ఫోర్లు, ఒక సిక్స్‌తో సెంచ‌రీ బాదాడు. మ్యాట్ హెన్రీ(Matt Henry) బౌలింగ్‌లో రెండు ర‌న్స్ తీసి శ‌త‌కం సాధించాడు. వ‌న్డే ఫార్మాట్‌లో అత‌డికి ఇది ఐదో సెంచ‌రీ.

ఈ చిచ్చ‌ర‌పిడుగు కెప్టెన్ జోస్‌ బ‌ట్ల‌ర్(36)తో క‌లిసి మూడో వికెట్‌కు 60 ప‌రుగులు జోడించాడు. వీళ్లిద్ద‌రూ దంచి కొట్ట‌డంతో ఇంగ్లండ్ స్కోర్ బోర్డు పెట్టింది. అయితే.. డారిల్ మిచెల్ ఓ చ‌క్క‌ని బంతితో బట్ల‌ర్‌ను పెవిలియ‌న్ పంపాడు. 33 ఓవ‌ర్లకు ఇంగ్లండ్ స్కోర్.. 196-4.

