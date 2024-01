January 6, 2024 / 03:52 PM IST

David Warner : ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్‌లో ఓపెన‌ర్‌గా డేవిడ్ వార్న‌ర్(David Warner) ప్ర‌స్థానం ముగిసింది. సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్‌(SCG)లో ఆఖ‌రి టెస్టు ఆడేసిన వార్న‌ర్‌ అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికాడు. అయితే.. ఆడిన‌న్ని రోజులు ఈ స్టార్ బ్యాట‌ర్ బౌలర్ల‌పై తిరుగులేని ఆధిప‌త్యం చెలాయించాడు. కెరీర్ ఆసాంతం దంచికొట్ట‌డ‌మే ప‌నిగా పెట్టుకున్న‌ డేవిడ్ భాయ్ అన్ని ఫార్మాట్ల‌లో చెక్కు చెద‌ర‌ని రికార్డు సొంతం చేసుకున్నాడు.

టెస్టులు, వ‌న్డేలు, టీ20ల్లో అత్య‌ధిక శ‌త‌కాలు బాదిన ఓపెన‌ర్‌గా చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. ఈ క్ర‌మంలో భార‌త లెజెండ్ స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్ రికార్డ‌ను వార్న‌ర్ బ‌ద్ద‌లు కొట్టాడు. వార్న‌ర్ 49 సెంచ‌రీలతో అగ్ర‌స్థానంలో కొన‌సాగుతుండ‌గా.. స‌చిన్ 45 శ‌త‌కాల‌తో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ‌ర్ 451 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో ఈ మైలురాయికి చేరుకోగా.. మాస్ట‌ర్ బ్లాస్ట‌ర్ 342 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో ఈ ఫీట్ సాధించాడు.

David Warner retires with the most hundreds by any opener in international cricket 👏 pic.twitter.com/RgBM1Yso3y

