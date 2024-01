January 7, 2024 / 02:33 PM IST

David Warner: టెస్టు, వన్డే క్రికెట్‌ నుంచి రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించిన డేవిడ్‌ వార్నర్‌.. టీ20లలో మాత్రమే ఆడనున్నాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు లీగ్‌లతో పాటు అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ ఆడతానని ఇప్పటికే ప్రకటించిన వార్నర్‌.. ఫ్యూచర్‌ ప్లాన్స్‌పై కూడా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. భవిష్యత్‌లో కోచ్‌గా కూడా వచ్చే అవకాశముందని, తనకూ ఆ ఆసక్తి ఉందని వార్నర్‌ తెలిపాడు. 37 ఏండ్ల వార్నర్‌.. సిడ్నీ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో ముగిసిన టెస్టు సిరీస్‌ తర్వాత ఫాక్స్‌ క్రికెట్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడాడు.

వార్నర్‌ స్పందిస్తూ.. ‘అవును. నేను ఫ్యూచర్‌లో కోచ్‌గా రావాలనుకుంటున్నాను. అయితే ఈ విషయంలో నేను ముందు నా భార్యను పర్మిషన్‌ అడగాలి. కోచ్‌గా ఉండాలంటే ఇంటి నుంచి దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది కదా.. అందుకే ఆమె అనుమతి తప్పనిసరి..’ అంటూ ఫన్నీగా వ్యాఖ్యానించాడు. కోచింగ్‌తో పాటు స్లెడ్జింగ్‌ మీదా వార్నర్‌ స్పందించాడు. క్రికెట్‌లో టీ20 లీగ్‌లు పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో రాబోయే ఐదు, పదేండ్లలో క్రికెట్‌ నుంచి స్లెడ్జింగ్‌ పూర్తిగా కనుమరుగవుతుందని వార్నర్‌ అభిప్రాయపడ్డాడు.

