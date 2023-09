September 9, 2023 / 09:37 AM IST

న్యూయార్క్‌: యూఎస్ ఓపెన్‌లో దూసుకెళ్తున్న కార్లోస్ అల్కరాజ్‌కు.. ర‌ష్య‌న్ ప్లేయ‌ర్ డానిల్ మెద్వ‌దేవ్(Daniil Medvedev) షాక్ ఇచ్చాడు. సెమీఫైన‌ల్లో 7-6 (7-3) 6-1 3-6 6-3 స్కోరుతో మెద్వ‌దేవ్ చేతిలో అల్క‌రాజ్ ఓట‌మి పాల‌య్యాడు. ఇక ఫైన‌ల్లో జోకోవిజ్‌తో మెద్వ‌దేవ్ త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాడు. మ‌రో సెమీస్‌లో జోకోవిచ్‌ 6-3 6-2 7-6 (7-4) స్కోరుతో అమెరికాకు చెందిన బెన్ షెల్ట‌న్‌పై గెలుపొందాడు. ఫైన‌ల్లో ప్ర‌వేశించిన జోకోవిచ్‌.. 24వ గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిపై క‌న్నేశాడు.

Daniil Medvedev clinched a spot in the US Open final for the third time.

