CWC 2023: పాకిస్తాన్ ఎయిర్ పోర్టుకు క్వాలిఫై అయింది..! బాబర్ అండ్ కో. పై మీమ్స్ వెల్లువ

November 10, 2023 / 03:31 PM IST

CWC 2023: వన్డే వరల్డ్ కప్‌ ప్రారంభానికి రెండు వారాల ముందు ఈ ఫార్మాట్‌లో వరల్డ్‌ నెంబర్‌ వన్‌ జట్టుగా ఉండి మెగా టోర్నీలో భారీ ఆశలతో భారత్‌లో అడుగిడిన పాకిస్తాన్‌ సెమీఫైనల్‌కు క్వాలిఫై అయ్యేది గగనమే. శ్రీలంకను న్యూజిలాండ్‌ చిత్తుగా ఓడించి సెమీస్‌ బెర్తును దాదాపు ఖాయం చేసుకున్న నేపథ్యంలో బాబర్‌ ఆజమ్‌ జట్టు సెమీఫైనల్‌కు చేరాలంటే అద్భుతాన్ని మించిన అనూహ్యం జరగాలి. మొదట బ్యాటింగ్‌ చేస్తే ఇంగ్లండ్‌ను సుమారు 250 పరుగులకు పైగా తేడాతో ఓడించాలి. ఒకవేళ ఛేదన చేయాల్సి వస్తే స్కోరు ఎంత ఉన్నా 15 బంతుల్లోనే ఛే‘దంచాలి’. ఇది దాదాపు అసాధ్యం. ఈ నేపథ్యంలో సోషల్‌ మీడియా వేదికగా బాబర్‌ సేనపై మీమ్స్‌, ట్రోల్స్‌ వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

ఎక్స్‌ (ట్విటర్) వేదికగా పలువురు నెటిజన్లు బాబర్‌ ఆజమ్‌ అండ్‌ కో. విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటున్న ఫోటోలను షేర్‌ చేస్తూ.. ‘పాకిస్తాన్‌ కరాచీ విమానాశ్రయానికి క్వాలిఫై అయింది..’ అంటూ ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు. మరికొంతమంది పాకిస్తాన్‌ ఆటగాళ్లు తమ బ్యాగ్‌లకు బదులు ఆశీర్వాద్‌ గోదుమ పిండి ప్యాకెట్లను పట్టుకుని విమానాశ్రయానికి వెళ్తున్నట్టుగా మీమ్స్‌ క్రియేట్‌ చేశారు. టీమిండియా మాజీ ఓపెనర్‌ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌.. ‘బాయ్‌ బాయ్‌ పాకిస్తాన్‌’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు. పాకిస్తాన్‌ టీమ్‌కు సంబంధించిన మీమ్స్‌, ట్రోల్స్‌ నెటిజన్లను తెగ అలరిస్తున్నాయి.

Pakistan team finally qualified for

Karachi airport.🤣🤣

Irfan Pathan right now 🤭😆

And

Elon Musk change the like button ❤️‍🔥#NZvSL #QudratKaNizam#Semifinal #PakistanCup #BrandedFeatures #NZvsSL #SLvsNZ #HeavyRain #WinBigOnIPLin IPLin #INDvNZ #INDvsNZ england by 287 Karachi pic.twitter.com/bGxd3NRQUx

— Arحum (@itsarhum) November 9, 2023