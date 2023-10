SA vs ENG | ఇంగ్లండ్ చెత్త రికార్డు.. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్లకు వరుస షాకులు

October 21, 2023 / 09:48 PM IST

SA vs ENG | శనివారం ముంబైలోని వాంఖెడే స్టేడియం వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో చిత్తుగా ఓడిన ఇంగ్లండ్‌ పలు చెత్తరికార్డులను మూటగట్టుకుంది. పరుగుల పరంగా ఇంగ్లండ్‌కు ఇదే తొలి భారీ పరాజయం. అంతేగాక వన్డే ప్రపంచకప్‌లలో ఐసీసీ ఫుల్‌ మెంబర్‌ హోదా ఉన్న జట్లలో కూడా అత్యధిక పరుగుల తేడాతో ఓడిన జట్లలో ఇంగ్లాండ్‌ రెండో స్థానంలో ఉంది.

వివరాల్లోకెళ్తే.. ముంబైలో సౌతాఫ్రికా నిర్దేశించిన 400 పరుగుల ఛేదనలో ఇంగ్లీష్‌ జట్టు 170 పరుగులకే చాప చుట్టేసింది. తద్వారా డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్లు 229 పరుగుల తేడాతో ఓడింది. వన్డే ప్రపంచకప్‌లో ఫుల్‌ మెంబర్స్‌ నేషన్స్‌గా ఉండి పరుగులపరంగా అత్యంత భారీ తేడాతో ఓడిన జట్లలో ఇంగ్లండ్‌ రెండో స్థానంలో ఉంది. ఇంగ్లండ్‌ కంటే ముందు.. సౌతాఫ్రికా వెస్టిండీస్‌ను 257 పరుగుల తేడాతో (2015లో) ఓడించింది. 2007లో ఆస్ట్రేలియా.. న్యూజిలాండ్‌ను 215 పరుగుల తేడాతో ఓడించగా 2011లో శ్రీలంక.. బంగ్లాదేశ్‌ను 219 పరుగులతో మట్టికరిపించింది.

England getting destroyed against South Africa.

Just 4 years ago,Eoin Morgan made this team champion. Now,they are falling like cards.

England made biggest mistake by leaving Jason Roy and Jofra archer in the history of bazball#ENGvRSA #Henrichklassen #Josbuttler #EnglandCricket pic.twitter.com/h65n49mYRx

— Navneet thakur (@nkt3812) October 21, 2023